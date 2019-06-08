躺著賺！樹林睡覺大賽「睡最熟最久有錢拿」　網狂tag好友：就是你

▲ 首爾睡覺大賽報名進入倒數。（圖／翻攝自臉書／유한킴벌리 우푸푸）

國際中心／綜合報導

南韓「發呆大賽」因歌手Crush拿下冠軍而引起話題，只要不小心睡著就算輸了，規則相當嚴格。但如果你有自信能夠很快入睡、睡得比誰都熟，那不妨挑戰看看「睡覺大賽」吧！南韓首爾睡覺大賽2019年邁入第4屆，所有參賽者一起躺在樹林中沉睡，睡得安穩的人都有機會拿下冠軍，爭奪獎金。

睡覺大賽23日將在首爾森林家族庭院中的便當公園舉行，參賽者限70人。主辦單位上月17日公開報名條件，不論是頻繁加班導致睡眠不足的上班族、考試期間睡眠不足的學生、綽號是卡比獸的朋友，還是純粹想睡的人，全都可以填寫申請表格報名。

比賽報名期間自5月17日開始，6月10日截止，將自所有報名者中選出70人，名單於13日公布。屆時主辦單位將以「以最穩定的心率睡得最久的人」為審查基準，冠軍可獨得旅行補助金50萬韓元（約新台幣13290元），2名亞軍將獲得枕頭，且所有參賽者都可以得到包括眼罩在內的助眠套組。

睡覺大賽開放報名的消息曝光後，網友瘋狂留言標記身邊最會睡的朋友，還紛紛留言表示，「感覺我可以拿冠軍，但要忙著睡覺，沒時間去參加耶」、「喝完整瓶燒酒躺下來的話，醒來就有50萬了」、「要先熬夜再去嗎」、「去吧！卡比獸」、「我躺下來只要2秒就可以睡著欸」、「去賺個零用錢好了」。