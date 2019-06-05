上衣全剝光＋利刃亂剪髮！2女市場行竊露餡　慘躺地遭凌虐拍片

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墨西哥的社群媒體上近來瘋傳一支影片，兩名涉嫌在市場裡行竊的女人被抓到後，被當地居民處以私刑，不僅將兩人身上的衣服通通剝個精光，還拿出大剪刀將女子的頭髮剪掉。

根據外媒報導，這起事件發生在墨西哥西南部恰帕斯州的塔帕丘拉鎮（Tapachula）， 影片中可以看到，一名穿著藍色牛仔褲和一名穿著紅色褲子的女生，坐在地上，上半身的衣服被拖個精光，只能用守護著胸前緊緊銬在一起，而旁人社拿著一把大剪刀，對著兩人的頭髮一頓亂剪，儘管場面如此混亂，但似乎都沒有人想出手相救。

當地媒體指出，當地居民聲稱兩名女子涉嫌在市場裡偷衣服，而且已經不是第一次被抓到了，先前逮到女子偷竊時曾經報過警，但當局無所作為，所以才決定動私刑，為自己討回公道。

近幾年，墨西哥許多「暴民」都會在社群媒體上，放上自己集眾人對犯罪者或是犯罪嫌疑人動私刑的影片；2018年時，兩名涉嫌綁架兒童的犯罪嫌疑人被暴民從警局拖出，隨後遭到等在外頭的其餘150位民眾放火燒死，但事後調查卻發現兩名嫌疑犯是無辜的。

花了20年在研究墨西哥私刑行為的Raúl Rodríguez Guillén表示，墨國犯罪率的上升跟警察執法不當，是導致更多人使用私刑的原因；最嚴重的是權威正在逐漸消失，從長遠來看，私刑這樣的行為比犯罪的增長還要嚴重。