牙齒嵌入肉裡爆血！宿醉老公叫不醒　老婆張口狂咬他「右生殖器」

▲被咬生殖器官的利普跟他的老婆雀鳳。（圖／翻攝自eva.vn）

國際中心／綜合報導

38歲柬埔寨男子利普（Ly Leap）1日早上因為嚴重宿醉，錯過了3通老婆雀鳳（Chum Vung）打來叫他吃早餐的電話，正當他試圖繼續睡回籠覺時，老婆卻怒氣忡忡的跑進房間要跟他吵架，兩人起了激烈的爭執。過程當中，雀鳳為了報復耳朵遭到攻擊受傷，張開嘴一口咬住老公的右邊睪丸，造成老公當場爆血被送醫急救。

根據外媒報導，這起事件發生在柬埔寨的暹粒市，事發當天早上，雀鳳打電話想叫仍在熟睡當中的利普起床吃早餐，不過她打了3通電話都沒有被接通，於是憤怒地衝進房間裡想找人理論，還曾試圖暴力的將人從床上拖下。

兩人在混亂的情況下起了激烈的爭執，過程中雀鳳的耳朵遭到咬傷流血，她不甘示弱的回擊，張開嘴一口就咬中利普右邊睪丸，力道大到牙齒整個嵌入肉裡，

當場造成利普嚴重出血，痛不欲生。

這場騷亂引起了附近居民的注意並報警處理，更在警方到場前將這對夫妻包圍起來，以防有更多意外的發生。當地上校Chip Beng表示，這對夫妻前一天晚上大量飲酒，早上約8點40分時，妻子要求丈夫起床吃早餐卻遭到拒絕，才會發生這起暴力事件。

報導中指出，利普隨後被送往醫院治療被咬傷的生殖器官，而夫妻兩人都不想對對方提出任何指控。