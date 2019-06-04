Angelababy穿玫瑰金禮服變公主　黃曉明怕妻跌倒蹲下幫拉裙襬公然放閃

▲Angelababy與黃曉明大半年未合體，一合體就放閃。（圖／CFP）



記者張妤瑄／台北報導

大陸演藝圈的金童玉女Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）與黃曉明結婚兩年半，育有一子「小海綿」，去年（2018）12月因稅務風波被爆兩人低調簽字離婚，之後再未合體。睽違半年後，夫妻兩人昨（6／3）在活動上甜蜜合體，黃曉明還貼心幫老婆拉禮服裙襬，被粉絲虧「寵妻魔人」。

從兩人甜蜜互動看來，公主與王子的愛情故事，依舊是現在進行式，也讓傳了大半年的離婚謠言不攻自破。

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▲黃曉明怕Baby踩到裙襬摔倒，貼心拉著裙襬，寵妻影片在網路上被瘋傳。（圖／翻攝自微博）



身為真人版公主的Angelababy，昨出席活動時難得捨棄代言的DIOR（迪奧），選擇近期超夯的台灣設計師品牌NICOLE＋FELICIA秋冬禮服，玫瑰金亮片刺繡的深V澎裙，將Baby的氣色襯的極好，氣質也很仙。

▲Baby難得沒穿迪奧的設計，改穿台灣設計師禮服。（圖／翻攝楊穎工作室微博）



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不只胸前深V，背後也是深V剪裁，能讓Baby秀出無暇美背，且在陽光之下，這件禮服裙襬還有輕微透視效果，讓整體造型更顯得靈氣十足。

▲轉過身來，背後也是深V剪裁。（圖／翻攝楊穎工作室微博）



▲Baby穿的是台灣品牌NICOLE＋FELICIA 2019秋冬系列。（圖／翻攝NICOLE＋FELICIA官網）



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