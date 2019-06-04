戰場延燒到校園！美國目標轉向「留學簽證」　耶魯校長：學術不應政治化

▲大量中國留學生填補美國大學資金空缺。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中美貿易戰從貨品、技術一路延燒到人才，美國政府已經將目標轉向中國在美的頂尖人才，嚴格審查留學生與研究人員得申請簽證。最近幾周不少中國研究人員向《彭博》記者表示，他們最近的學術與工作環境條件月來愈差，有大學甚至開除了中國籍的教授，且由於簽證遭拒的案例越來越多，中國教育部也發布「留學預警」，建議準備赴美的學生需加強評估風險。

《彭博》報導指出，中國留學生人數2018年成長了3.6％，人數達36萬餘人，為全球之冠。大量的中國留學生貢獻的學費，也填補了美國大學資金的缺口，然而，今年1月至3月領取中國獎學金的留學生，其拒簽比例達13.5%，去年同期的拒簽率僅3.2%。哈佛大學公共衛生學院教授、北京協和醫學院（PUMC）公共衛生學院長劉遠立表示，對於這種不必要的衝突感到非常擔憂，甚至是悲哀，「限制中國學者、學生很不合理，也違背了美國試圖成為偉大國家的核心價值。」

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▲中國留學生的美簽期已由5年調降至1年。（圖／東方IC）



中國國家級的「千人計畫」（Thousand Talents）隨著美中衝突加劇，中國也正試圖降低此一計畫的影響力與進程。麻省理工學院的中國籍博士生指出，往年的學生簽證續簽，平均只要3周就能搞定，如今都要等上好幾個月才能得到回應。其中一名博士生指出，原本計畫畢業後待在美國就業，如今都傾向於回中國，因為他們認為美國對中國學生的審查只會更久、更嚴。

中國國際合作與交流司副司長徐永吉3日表示，美方指責中國學者、學生在美開展「非傳統間諜活動」是毫無根據的，《環球時報》更在社評中指出，美國若離開中國市場，美國科學研究與教育的先進性就將飄在空中，「這將是美國的自毀之路，而不可能是美國守住各種看家本領的自保過程。」

美國總統川普2在017年底公布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）中承諾，會加強對留學生的簽證審查程序，並考慮對來自特定國家的科學、技術、工程和數學學生實施限制，以確保知識產權不會轉移給競爭對手。2018年6月美國務院已將美攻讀航太、機器人、高端製造的中國大陸研究生的簽證期限，從5年縮短至1年。

▲美國留學展仍吸引不少中國學生詢問。（圖／東方IC）



除了留學生外，中國學者也是美國的目標之一，《國家安全戰略》公布後，埃默里大學（Emory University）、德克薩斯大學（University of Texas）等校也相繼開除多位中國籍研究人員。不過也有些學校力挺中國學者，耶鲁大学（Yale University）學校長沙洛維（Peter Salovey）上月23日就在公開信中肯定國際人才的貢獻，中國外交部也隨即回應表示，「兩國間的學術與文化交流，不應該政治化。」

《彭博》認為，先不論嚴審中國學者簽證對美國造成的影響，若是從中國的角度來看，或許並非壞事，反倒能替中國增加更多「海歸派」，中國的頂尖大學與企業，目前已迫不及待將人才從美國挖回來。華為創辦人任正非就曾表示，「如果這是我們所需要的人才，我會非常樂意將他們帶回來。」