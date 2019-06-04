太妍公開8款「平價美妝」愛用清單　墨水睫毛膏、吸油海綿必買

太妍最近更新了一段逛OLIVE YOUNG的VLOG，不僅可以跟著太妍的腳步一起逛街（？）、還可以偷看她的購物、愛用美妝品清單，這就一起看看哪款美妝品連少女時代也愛不釋手？

太妍最近在自己的YOUTUBE頻道中更新一段頂著大素顏、幫媽媽跑腿+逛OLIVE YOUNG的VLOG，影片中不僅可以看到太妍的購物清單，也可以看到原來大明星也會這樣逛街啊XD

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看她這樣不計形象跪在地上挑東西也太可愛了，而且不時問店員、認真比對筆記、找色號試色，這不是我們平常逛藥妝店也會做的事情嗎？

太妍就這樣邊走邊逛、最後挑了滿滿一籃，接著就看看她的美妝品清單吧！

#專科 超微米潔顏慕絲，150ml／NT$219



在 Instagram 查看這則貼文 Senka Official 센카（@senka.kr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 1:36 張貼

太妍第一個掃進購物籃的就是台灣也很受歡迎的潔顏慕絲，一壓就有含蠶絲蛋白的豐盈泡泡、不用起泡非常適合懶人，可以深層潔淨肌膚又不乾澀，而且台灣還賣得比較便宜，難怪連韓國人來台灣也要狂掃貨！

#fillimilli V Cut粉底刷822，約NT$350



fillimilli的刷具最近在韓國美妝youtuber之間討論度很高，平價的價格、但是刷毛非常細緻，雖然不到完全柔軟不扎人、但還可以接受，太妍買的就是品牌最紅的V Cut粉底刷，極細的紮實刷毛可以輕鬆隱形毛孔，打造網紅的修片級底妝。

另外其他款刷具也很推薦，像是太妍也買了自動唇刷、迷你刷具組等，高品質配上這種價位、CP值超高！

#beautyblender BLOTTERAZZI，約NT$660



beautyblender新出的吸油定妝海綿，跟美妝蛋不同、是薄薄的一片彈性海綿，在完妝後最後一個步驟使用，有定妝的效果！另外也可以在出油後使用，可以吸去多餘油光、又不怕破壞底妝。

使用方法可以參考下面這支影片，就是畫完妝之後再稍微壓一下，可以讓妝容更持久！

在 Instagram 查看這則貼文 아이진 ijin（@b_d.ijin）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 4 日 下午 11:24 張貼

#peripera 墨水黑炫睫毛膏，8g／NT$399







本來就很有名的墨水睫毛膏，太妍也沒有錯過！這款睫毛膏主打墨水般的顯色，不僅防水抗暈、妝感也非常明顯，睫毛刷完整個炸開！

另外品牌最紅的唇釉太妍當然也有入手！就是這款霧面印記唇釉，太妍的色號是正紅色的#01紅色印記、珊瑚粉的#03暖粉印記，兩隻都是顯白色，不挑人，想入手同款就趁現在！

#peripera 霧面印記唇釉，3.5g／NT$389

#CODE oil cut SHD蜜粉，6g／約NT$270



太妍也掃了一款蜜粉，這款SHD蜜粉可以打造霧化般的柔焦感、吸油效果超好，在韓國評價滿高的！而且一罐不只當蜜粉，也可以當作眼影打底或是瀏海蜜粉，幾乎全身都可以用，看到就抓一顆絕對不吃虧（？）

#lilybyred 抗暈眼線筆，約NT$215



這款眼線筆在韓國也是有著好口碑，防水防油抗暈染、且一筆就非常顯色！是說編輯覺得太妍不是很認真做功課、就是想轉行當美妝部落客（誤），掃貨清單也太專業！太妍的色號是#1霧黑色、#3核桃棕，特別是核桃棕非常自然，可以完成不會太銳利的清新眼妝喔！

另外太妍還買了同品牌的另一款睫毛膏，抗暈染效果也是非常優秀、還有出很多顏色可以選擇！太妍買的是#5黑棕色，不像一般黑色的明顯妝感、深棕色的睫毛既深邃清透、又可以偷偷放大雙眼。

#lilybyred 抗暈彩色睫毛膏，約NT$205

最後附上太妍的VLOG片段，逛完OLIVE YOUNG後去冰淇淋店終於被認出來、還給了簽名呢～真的是親切到不行！跟著她的腳步一起逛街掃貨吧！

文／美人圈 圖／翻攝自YT@탱구TV、올리브영、IG@betty_524、y.blossom.s、fromjosee、cherie_flavor、longlong180、jinjiin__、seanii__、jelly_1108 影片來源／YT@탱구TV

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