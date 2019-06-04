買起來！日本吉野家推六款「丼飯罐頭」　能存放3年，還有膳食纖維

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因日本位在板塊交接處，所以地震非常多，不過，這也讓人民的避難觀念有一定的了解，幾乎每個家庭都備有緊急避難包，像是食物、水、藥物、保暖用品等。近期，日本的吉野家便發明了超厲害的罐頭，而且裡面裝著的，竟然是日本人最愛的「丼飯」！

▲吉野家推出的丼飯罐頭。（圖／翻攝自吉野家）

由日本吉野家推出的「缶飯」系列，是一款擁有6種口味的丼飯罐頭，像是牛丼、豚丼、牛燒肉丼、燒雞丼、燒豚生姜丼以及燒鯖魚丼等口味都有，而且每個罐頭皆可存放3年，其中，該系列所使用的米飯，含有超高的膳食纖維與維生素E，分別是一般米飯的7.8倍以及26倍，能帶給人們於災難時，必需攝取的營養成分，是一種理想的避難食品。

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▲每一種口味看起來都超好吃。（圖／翻攝自吉野家）

目前該系列的丼飯罐頭，已經於日本吉野家官網開賣，每種口味皆是1組6入，各位可以選擇同個風味或是6種都有的組合，而商品售價除了鯖魚口味為日圓4,590元（約台幣1,330元）以外，其餘皆為日圓4,860元（約台幣1,400元），不過，現在牛丼以及牛燒肉丼已經售完，喜歡的朋友，可以考慮看看哦！

▲可挑選6種口味的組合。（圖／翻攝自吉野家）

此外，日本人除了愛丼飯也喜歡壽司，其中，台灣的爭鮮壽司，就與World Gym健身房合作，推出2款高蛋白壽司外帶餐盒，而裡頭的內容物，都是高營養的魚類與生菜，正好提供給運動人們需要的蛋白質，並且價格非常便宜，只要台幣100元就能吃到清爽無負擔的一餐，相當的划算哦！

▲擁有鮪魚、鮭魚、玉子燒、小黃瓜、番茄的「花彩散壽司」。（圖／翻攝自爭鮮壽司）

▲使用米飯、熟蝦、煙燻鮭魚、生菜，並搭配馬鈴薯泥的「燻鮭魚蝦涼卷」。（圖／翻攝自爭鮮壽司）

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