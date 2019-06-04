開槍血祭靜坐者！蘇丹軍方實彈驅離35死上百傷　鎮壓片流出超驚悚

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘇丹軍方3日動武強制驅離在首都喀土穆（Khartoum）軍方總部外的靜坐民眾，外傳至少35人死亡，至少116人受傷送醫。根據多名目擊者以及當地醫師組織的說法，安全部隊直接朝著抗議者「實彈射擊」，事後更包圍多間接收罹難者遺體、治療傷者的醫院。

綜合CNN等外媒報導，蘇丹大批人民先前靜坐示威反對蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）的獨裁統治，如今仍有數千人在軍方總部前紮營，或聚集在其他主要街道，要求軍方把手中大權轉交給過渡政府。

▲ 自4月11日推翻巴席爾後，蘇丹軍方接管國家，採取行動強制驅離抗議人士。（圖／路透，下同）

只不過，根據目擊者的說法，安全部隊朝著抗議者直接開槍。此外，目前更有安全部隊持棍棒毆打群眾的影片外流，當地街道可見多起火災及濃濃黑煙竄出，隨著槍聲響起，民眾紛紛逃離現場。

現年25歲牙醫阿拉薩德（Deema Alasad）指出，政府部隊和情報、安全人員早在清晨就到現場，「他們包圍整個靜坐示威活動後，接著就攻擊我們，開始實彈射擊」，鎮壓手無寸鐵的平民。

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根據蘇丹醫生中央委員會(Central Committee of Sudanese Doctors)的說法，傷亡者都是被「實彈」擊中，罹難者包含一名8歲的孩子，且安全部隊還包圍多間接收罹難者遺體、治療傷者的醫院。消息人士指出，當地行動網路一度被關閉，恢復後則是時好時壞，速度相當慢。

面對外界指責，蘇丹過度委員會發言人表示，軍方「並未使用武力驅散靜坐者」，安全部隊的鎮壓行為僅是針對附近「危險地區」的集會。官媒SUNA指出，目前蘇丹司法部長已下令成立委員會，成員包括檢察總長、檢方、軍警代表等人，要來調查周一所發生的事件。