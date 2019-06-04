時尚大獎頒給「非人類」!　芭比贏得殊榮

▲芭比獲頒CFDA董事會貢獻獎。（圖／翻攝barbiestyle IG）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚奧斯卡」美國時裝設計師協會大獎（CFDA Fashion Awards）於紐約時間3日晚間登場，除了深受矚目的最佳男、女裝設計師等獎項，另一焦點是首度將大獎頒給「非人類」，由CFDA董事會頒貢獻獎給全世界最有名、最時尚的娃娃—芭比（Barbie）。

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▲芭比抵達CFDA現場，特別於JLo芭比同框合影。（圖／翻攝barbiestyle IG）

董事會貢獻獎得主過去有美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）、設計師Tom Ford等，CFDA執行長Steven Kolb表示芭比對美國時尚與文化影響甚鉅，因此決定將此獎項頒給芭比，今年恰好是她60歲生日，更顯意義不凡。

▲芭比穿計師Diane von Furstenberg為她打造的黑色斜肩禮服出席盛會。（圖／翻攝barbiestyle IG）

芭比提早抵達紐約準備，她穿上設計師Diane von Furstenberg特別為她打造的黑色斜肩禮服，上面飾以橘與粉色亮片參加盛會，芭比透露選擇DVF的原因，不僅是向Diane von Furstenberg擔任CFDA主席的貢獻致敬，也是展現雙方多年的合作友誼。

▲今年底將卸下CFDA主席職務的Diane von Furstenberg舉著象徵傳承的火炬出席頒獎典禮。（圖／路透社）

Diane von Furstenberg擔任CFDA主席長達13年，今年將卸下職務，交棒給CFDA大獎常勝軍設計師Tom Ford，她在CFDA舞台上手舉火炬傳承給Tom Ford，期望他繼續為美國時尚圈努力並挖掘潛力新秀。

▲設計師Tom Ford接下CFDA主席職位。（圖／美聯社）