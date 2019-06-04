撿到錢包！最暖國中弟直接送到家　失主請全校604人吃大餐道謝

▲ 拾金不昧的男學生被網友大讚。（圖／濟州地方警察廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州島日前發生一起暖心的事件，2名國中男學生在路上撿到裝有巨額現鈔的錢包，竟循著身分證上的地址直接找到失主住處，將錢包還給他，讓他相當感動。失主為了表示謝意，特地叫了125份披薩到這2名學生就讀的學校請學生吃，成為當地一段佳話。

根據濟州地方警察廳5月29日臉書粉專的貼文，正就讀西歸浦國中的韓雄（한웅，音譯）及姜泰元（강태원，音譯）1月30日走在路上，突然看到地上躺著一個錢包，裡面有數十萬韓元現金、信用卡和身分證等。他們於是看著身分證上的地址，直接將錢包送到失主家中。

請繼續往下閱讀...

▲ 錢包失主請學生吃披薩 。（圖／濟州地方警察廳）

失主吳承鎮（오승진，音譯）終於找回錢包、想以禮金道謝，卻被2名善心的學生拒絕。4個月後，他在上月20日為西歸浦國中全校604名學生叫了125份披薩。

事實上，吳承鎮也是該校校友，深受韓雄及姜泰元的純真與善良感動，希望為他們做點什麼，苦思許久才決定送上披薩。韓雄和姜泰元對此則表示，「當時想到失主可能正焦急的到處找錢包，就覺得應該送到他家裡。」

這起事件在臉書上曝光後迅速引起討論，網友紛紛大讚，「好感動」、「心地好的學生跟帥氣的失主」、「好溫暖的故事」、「應該多報一點這種新聞才對，學生們一定會成為帥氣的大人的」、「買披薩花的錢應該比當時錢包裡的錢更多」、「為善良的學生和為了學弟妹請客的失主獻上掌聲」。