側寫／梅伊自信上任「脫歐3年全卡關」　身邊沒朋友…忍淚離去：我沒有惡意

記者楊絡懸／編譯

「我將很快地辭去我生命中最榮幸的工作——我是英國第二位女首相，但肯定不是最後一位。」英國首相梅伊（Theresa May）5月24日於記者會上宣布辭職，演講中談到這段時，她哽咽，表情落寞，隨後轉身回到首相官邸。從上任至今，近3年的首相職涯因脫歐（Brexit）而屢次遭抨擊，她領導的保守黨（Conservative Party）也因提前大選丟掉了不少席次，從自信到哽咽，她說：「永遠不要忘記，妥協不是一個骯髒的詞。」

梅伊獨自面對複雜又混亂的脫歐局面。英國想要脫離單一市場和關稅，並主導自身的貿易政策，同時又希望北愛爾蘭和愛爾蘭之間不會出現強硬的邊界。好不容易她和歐盟談妥了脫歐的條件，卻又在英國國會摔了跤，除了「硬脫歐派」對協議不滿意，「中間派」也批評她提出的協議「糟透了」：不如直接無協議脫歐，都還比她想的爛協議還要好。梅伊度過一次又一次的挫敗與羞辱。

▲▼英國首相梅伊（Theresa May）哽咽演講，表情落寞，宣布6月7日下台。（圖／路透社）

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2016年7月13日，梅伊從英國前首相卡麥隆（David Cameron）手中接棒，成為英國第二位女首相。比起脫歐，民眾的眼光更聚集在她的服裝時尚，「梅伊的鞋子」更是媒體報導的話題之一。她在就職演講時，相當有自信地表示，「我們正面臨一個很大的國家改革。我知道，我們是大不列顛，我們將奮起迎接挑戰。在我們離開歐盟時，我們將為自己在世界上發揮大膽又全新的積極作用，將使英國成為一個不再是為少數特權階層工作、而是為我們每個人工作的國家。」

英國政府啟動了《里斯本條約》第50條（Lisbon Treaty Article 50），然而到了2019年5月21日，英國仍身處在歐盟內，梅伊依然沒有任何表現，也沒有什麼「新東西」可以給予英國人民，「我已經盡我所能，找到了解決的方法。」她到今天仍和3年前一樣相信，在民主國家，當領導者給人們選擇，就有責任實踐人們所選的決定，「全民公投不僅僅是要求英國離開歐盟，也是要求我們國家進行深刻的改革。」

▲2016年7月14日，梅伊上任首相第2天，於唐寧街10號（10 Downing Street）官邸，充滿自信的姿態。（圖／路透社）

梅伊沒有想到的是，拉開了脫歐進程序幕，最先難保的是她首相的職位。為了掌控脫歐議程，她違背了上任前的承諾，2017年提前舉行議會大選，原本以為保守黨可以握有400席，最後丟掉了13個席次，失去了議會的絕對多數，必須和北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party）組建聯合政府，以解決「懸峙議會」（Hung Parliament）的處境。

英國多數媒體認為，「懸峙議會」就是梅伊投機的心態所自找的麻煩，而無論大選結果如何，脫歐仍要如期進行。英國和歐盟的談判中，有三大核心問題待解決：在英國生活的歐盟公民權利、財政義務與分手費用、英國的北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界問題。

歐洲各國領導人原先以為，英國財政最難解決的問題是脫歐預計支付420億歐元，一筆龐大的費用由政府支出、再由全民買單。事實發展至今，面對其他爭議，能用錢解決的問題，或許都不是什麼問題。

▲梅伊卡在脫歐難關。（圖／路透社）

梅伊繼承了自1945年以來任何一位英國首相面臨的最大政治挑戰，她知道最後階段徒勞無功，無論過程如何，她都決心要做好英國脫歐。2018年1月8日，英國完成內閣改組，但改組期間就醞釀政府內有部分官員決定辭職，「脫歐談判關鍵」的北愛爾蘭事務大臣隨即以身體健康因素離開崗位。7月8日，脫歐事務大臣和外交大臣等兩位負責與歐盟談判的官員，因不同意梅伊的脫歐政策而紛紛辭職。

2018年11月14日，梅伊好不容易與歐盟談成英國脫歐《退出協議》草案，讓內閣通過並送往歐盟峰會。翌日，7月9日才上任、在職僅4個月的脫歐大臣拉布（Dominic Raab）隨即旋風辭職，「我無法昧著良心支持這份草案。」此話一出，引發骨牌效應，內閣6人也紛紛走人，如此大失血，即刻傳出保守黨內部準備對梅伊進行「不信任投票」（no-confidence vote）。

脫歐的主要爭議是英國領土北愛爾蘭和愛爾蘭的邊界問題意見分歧。英國目前與愛爾蘭一樣同屬歐盟單一市場和關稅同盟，因此，北愛爾蘭和愛爾蘭的商品流通沒有太多的限制，兩地也形成了共同生活圈。然而當英國脫歐後，兩地的邊界就會具體化而成為「硬邊界」，進出口的商品都必須面臨關稅問題，影響著所有的供應鏈。

「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop）內容規定英國與歐盟若在「脫歐過渡期」、也就是在2020年結束前無法完成自由貿易協定，那麼英國與歐盟必須暫時維持關稅聯盟關係，使得北愛爾蘭和愛爾蘭之間不會出現「硬邊界」而妨礙商品的流動，北愛爾蘭將猶如「脫英」般獨自留在歐盟單一市場與關稅同盟內，且部分商品和食品的標準必須採用歐盟規定。

換言之，英國的商品若進入北愛爾蘭，也要採用歐盟的規定，就彷彿北愛爾蘭是「另一個獨立國家」，進而觸動了「切割英國領土」的敏感神經。

▲梅伊沒有放棄推動脫歐進程。（圖／路透社）

英國「硬脫歐派」對此認為，英國留於歐盟關稅聯盟其實就是一種「軟脫歐」的姿態，同時也會因為北愛爾蘭和愛爾蘭的「虛線邊界具體化」導致英國逐漸切割與北愛爾蘭的關係；就算英國不會因北愛爾蘭而執行「一國兩制」，也會將北愛爾蘭推向愛爾蘭和歐盟的懷抱。另一方面，歐盟也強硬表示，若英國追隨「硬脫歐派」的主張，取消「邊境保障措施」，那麼也不再和英國談任何脫歐協議。

「無法追求真正貿易自由的政策，只會害英國困在歐盟的關稅聯盟。」眼看著邊境保障措施這項巨大障礙，梅伊不得不要求歐盟給予邊境保障措施一些「額外的保證」以獲得大臣的支持，協助她說服其他「硬脫歐派」，讓她的草案能在國會通過；如今內閣卻反過來向她開了一槍，辭職的官員相信北愛爾蘭的邊界計畫很有可能威脅英國完整領土，也無法接受英國的掌控權力讓給歐盟其他國家決定。

面對保守黨議員集齊啟動「不信任投票」，梅伊無奈表示：「就算我下台，脫歐也不會變得更為容易。」2018年12月12日，她以200票比117票繼續留任首相，保守黨議員一年內也不能再發動「不信任投票」。儘管梅伊看似堅強，卻僅是拖延了時間，她沒有選擇，也想不出新辦法讓英國順利脫歐。

▲梅伊沒有交際的手腕，身邊沒有太多朋友。（圖／路透社）

梅伊是一位不尋常的政治家。她的個性內向，呆板如機器人，沒有交際能力的手腕。她的尷尬和沉默在談吐中引人注目，身邊幾乎沒有什麼朋友，也看不見她真正的閨密。與她密切合作的某位保守黨議員更透露，「這位首相幾乎沒有其他政治家作為她的朋友，從來沒有見她和誰討論過事情，她只是從身邊為她工作的幕僚和顧問獲取建議，很難看得出來她做事是否積極正當。」不過其他圍繞梅伊的非政治工作者卻形容，她是位擅長工作的女人，體貼細心，甚至善良。

無論梅伊個人的優勢與劣勢，英國脫歐陷入困境，其實可以歸咎於她無法弄清楚真正的盟友是誰，使得所身的保守黨操盤風向、召集選舉，發動「不信任投票」讓她帶有壓力面對更麻煩的危機。2019年3月14日，英國下議院連續3天舉行投票，第二度否決梅伊修訂過的脫歐協議，並否決無協議脫歐、二次脫歐公投，而允許英國政府向歐盟申請「延長《里斯本條約》第50條期限」——3月29日脫歐期限確定跳票。

梅伊在「原定的正式脫歐日」第三度把脫歐協議送到國會表決，內容並不包含定義英國與歐盟的未來關係，卻第三度否決她好不容易從歐盟爭取回來的修訂版協議，猶如廢案。在表決結果後，有議員在議場大喊要舉行第二次脫歐公投，「把權力交還人民！」就如同她看到上街抗議的示威民眾：「拒絕英國脫歐！」對梅伊而言，脫歐議題已經造成英國群眾分裂，民眾早已經厭倦了內鬥和政治遊戲，「我是站在你們這邊的……現在正是讓議員們作出決定的時候了。」

梅伊領導的保守黨，正式名稱為「保守與統一黨」（Conservative and Unionist Party），她曾強調「統一」這詞對她而言相當重要。回顧2016年7月13日的就職演講，她說，「『統一』意味著我們相信聯邦：英格蘭，蘇格蘭，威爾士和北愛爾蘭之間萬分寶貴的聯繫。但也意味著其他同樣重要的事情：我們不僅相信聯合王國之間的合而為一，而且相信我們所有的公民和諧一致——我們每一個人。無論我們是誰，無論我們來自哪裡。」

▲梅伊宣布請辭。（圖／路透社）

英國議會不斷打亂脫歐計畫，而希望英國留下的歐盟也再次允許脫歐延期，脫歐期限已延期至10月31日。梅伊沒有放棄推動脫歐進程，她在5月21日公布新修定的脫歐協議內容，修改了如關稅同盟、二次脫歐公投等意見，並賦予法律文件提交至議會。英國內閣持續逼宮，她堅持23日返回歐洲議會參加選舉。豈料，壓垮梅伊最後一根稻草的是她的親密盟友、下議院領袖李德森（Andrea Leadsom），她在下議院預定宣讀修改過的脫歐協議前請辭，成為梅伊任內第36位辭職的官員。

「今天的我和3年前一樣確信，在一個民主國家，如果你給人們一個選擇，你就有責任執行他們的決定。因此我已盡最大努力做到這一點。」梅伊在5月24日上午走到唐寧街10號（10 Downing Street）官邸前，向全世界宣布她的決定，「可惜的是，我無法這樣做。我試了3次。我相信持之以恆是正確的，即使不成功的機率似乎很高。但現在我很清楚，由新首相領導脫歐進程才符合國家的最佳利益。所以我今天宣布，我將於6月7日星期五辭去保守黨領袖的職務，以便選出繼任者。」

事到如今，或許梅伊已經知道沒有人願意和她站在一起了，也沒有人關心3年前的她其實是力挺「英國留歐」。回望近3年的首相之路，因脫歐而就任首相，卻也因脫歐而辭職，最後無法成功脫歐已然成為了她一生的遺憾。梅伊在離開鏡頭前，帶有哭腔說：「我將很快地辭去我生命中最榮幸的工作——我是英國第二位女首相，但肯定不是最後一位。我決定下台並沒有任何惡意，但我有巨大而持久的感激之情，讓我有機會為我所愛的國家服務。」