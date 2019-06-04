想當奧運火炬手！熊本熊「非人」遭拒　東奧：你才5歲！

▲熊本縣政府想讓熊本熊擔任火炬手，但被東奧組織委員會拒絕。（圖／翻攝自くまモン官方推特）

記者林瑩真／編譯

日本即將迎來2020東京奧運，不過關於熊本縣由誰擔任火炬手卻有一件可愛的插曲。原本熊本縣政府有意讓知名吉祥物「熊本熊」來擔任火炬手，不過熊本熊不僅「非人」，又因為「5歲」的幼小年齡，恐怕落選。

綜合日媒報導，日本將從7月1日起招募2020年東京奧運的火炬手，但有幾項規定，基於安全問題，火炬手必須是人類，且年齡需滿13歲，「能夠安全地運送火炬」成為必要條件之一。

如此一來，熊本縣政府想要讓高人氣的熊本熊擔任火炬手的願望恐怕落空，因為熊本熊不是人類，且據官方資料，熊本熊只有5歲，皆不符合火炬手條件，因此遭到東奧組織委員會拒絕。

熊本縣政府則說，「熊本熊是熊本的象徵，也是熊本地震後的復興最佳人選」，因此希望熊本熊以其他方式與奧運合作，考慮在聖火傳遞會場或終點讓熊本熊擔任接待人員或表演嘉賓。

不過此提議被東奧組委會拒絕，原因是熊本熊跟商業利益有關，對此，熊本縣政府則解釋，熊本熊是為了熊本縣的利益而活動，雖然有合作販售的商品，但熊本熊本身沒有跟商品有關的銷售行為。