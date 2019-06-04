近期唯一共識！眾議院通過191億美元賑災法案　川普：非常偉大

▲波多黎各災後近2年仍未完全恢復。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國眾議院3日以懸殊的354票對58票，通過一項高達191億美元的災難援助計畫，並準備提交給總統川普簽署立法。該計畫將提供受到颶風、水患侵襲的得中南部各州，重建基礎建設的必要資金，並補貼農民在這段期間的損失。川普也在推特上發文指這項法案非常偉大。

參議院也在上月23日同樣以58比5的壓倒性票數通過這項法案，該賑災計畫將提供191億美元（約台幣6000億元）的經濟援助，給受到龍捲、颶風、洪水與野火侵襲的美國各州。過去幾個月國會與白宮不斷針對法案內容來回攻防，但這項法案也可以視作近期以來，民主黨眾議院與川普難得的共識。

該法案提供資金修復受災地區的高速公路等基礎建設，並補貼農民的作物損失。其中還包含6億美元的營養援助與3億美元社區發展款項（Community Development Block Grant），藉此幫助波多黎各從2017年的風災中恢復。

去年川普曾宣布停止對波多黎各的經濟援助計畫，因為《華爾街日報》在報導中指出，波多黎各政府濫用救濟金，將補助用在清償政府債務而不是幫助受災戶。川普痛批波多黎各浮報遇難人數，且災後一年仍未見重建工程完工。