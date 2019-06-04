川普夫婦出席英國宴「讚英美友誼」！誇女王：非常偉大的女性

▲川普出席英國國宴。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普於3日抵達倫敦進行國是訪問，當晚他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）前往白金漢宮，與英國女王伊莉莎白二世等英國王室成員會面，晚間則參加國宴。川普在席間致詞時，稱讚英國女王是位「非常偉大的女性」。

英國女王伊莉莎白二世在晚宴中致詞提表示，「美國總統的拜訪總是提醒我們英國與美國之間親密且長遠的友誼」。她還提到即將到來的諾曼第戰役「作戰日」（D-Day）75周年紀念，「從那天之後的許多場合，我們國家的武裝力量一同並肩作戰，捍衛珍貴的自由民主價值」。

而川普也提到女王曾在二次大戰期間擔任機械師的工作，稱讚君主是英國力量以及耐力的象徵，他也大讚女王是個「非常偉大的女人」。川普表示，「當我們榮耀這份共同的勝利時，我們訂長期建立的共同價值，亦即自由、獨立主權、自主、法治以及其他上帝賦予的權利」。



這是川普夫婦首次參與英國王室宴會，而女王已經經歷了113次類似的國是訪問，也見過12位美國總統，不過其中只有3位總統屬於「國是訪問」規格，包括川普、歐巴馬和小布希。

請繼續往下閱讀...

當晚，美國第一夫人梅蘭妮雅穿著Dior Haute Couture的象牙白真絲禮服出席，洋裝的領口有薄紗拼接出不同細節。當晚包含女王、查爾斯王儲夫人卡密拉（Camilla）、劍橋公爵夫人凱特等人都是穿白色禮服出席。晚宴的菜色包含蒸大比目魚與西洋菜慕斯沙拉、溫莎堡羊排佐香草餡料、甜點是草莓沙布列酥餅加檸檬馬鞭草奶油，還有許多當季水果。

川普預定4日與即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May）會晤，雙方討論重點可能包括氣候變遷，以及中國電信設備商華為公司等議題。