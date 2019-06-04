別人比較美？髮型師沒說的「3個」夏日整髮秘技

▲夏日髮型最重要的就是鬆柔感。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

維持乾淨清爽的頭皮頭髮，是夏日好人緣的重要守則。 解決無數上班族髮型困擾的 AVEDA 資深設計師 Meggy 分享，上班族最擔心頭髮扁塌顯狼狽，其實夏天只要掌握「乾淨、蓬鬆、天使光」 三個造型重點就絕對不會錯。

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▲AVEDA 頭皮淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,500元。

1．頭皮清爽 : 網友好評 “ 原來頭皮乾淨，是這種感覺呀 ! ”

頭髮與頭皮需要的完全不同，頭皮狀態與臉部肌膚一樣，會隨著生活作息、季節變化、染燙造型而改變。單純洗去出油髒污，無法徹底調理頭皮體質。應遵守頭皮、頭髮分開保養概念，清洗頭髮前先用頭皮專用清潔頭皮，清潔要做兩次才正確。

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▲呂 滋養韌髮 頭皮清潔液，145ml，599元。

▲AVEDA 蘊活菁華滋養液，150ml，2,600元。

2．髮根蓬鬆

立體蓬鬆的髮型，讓人看起來更有精神。在不適合用太多造型品的潮濕夏天，不妨透過保養程序讓髮根更有支撐力。AVEDA的蘊活菁華滋養液，不僅富含人蔘、薑黃、專利酵母配方等豐沛營養，搭配每日頭皮按摩運動，可發揮穩固髮根效果。

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▲東森自然美 NB-1 漾活養髮精華，30g，4,900元。

▲AVEDA 輕感柔亮液，100ml ，1,200元。

3．髮尾天使光

最不出錯的造型，就是在簡約造型中凸顯「亮」點。在追求簡單清爽的炎炎夏日中，在髮尾加一道天使光。AVEDA 經典髮品輕感柔亮液在美國消費者評鑑 4.7顆星，在台灣也擁有一票定期回購的忠實粉絲。髮尾輕輕一抹，即便是基本的馬尾也能閃耀動人。

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