5顆絕美「奶茶土色腮紅」！一刷溫柔感、好感度飆升

過去腮紅都是粉紅、蜜桃色的天下，這幾年奶茶色的「土色腮紅」卻越來越受歡迎，因爲能與膚色相互映襯，不會過於突兀，是最自然、又有好感度的顏色！

heme純色腮紅#01 Nude Beige，5.5g，NT$240（新品上市體驗價NT＄199）

heme 2019年以「如肌底透出般自然好感顏」為概念，推出全新的純色腮紅，精選出最適合亞洲膚色的珊瑚、裸土、玫瑰等色調，當中的01 Nude Beige就是奶茶色。因為粉質細緻，輕刷即能透出自然好氣色。

#01 Nude Beige試色

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▲淡淡的奶茶色，擦起來帶有細緻的亮片。

▲實擦在臉上的效果

純色腮紅全系列

▲一共推出6色。

CANMAKE 花漾戀愛修容組（#C970-10）6.3g，NT$410

日妞人手一盤的CANMAKE 花漾戀愛修容組，一推出這盤#10再度引起搶購潮，一盤就有奶茶色、土色、酒紅、乾燥玫瑰色，以及打亮色，配色漂亮，加上細緻珠光，能刷出迷人的知性光澤。也有人會當成眼影使用。

在 Instagram 查看這則貼文 まあき（@maakichan915）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 20 日 下午 9:10 張貼

▲IG上有許多日本女孩實擦。

ADDICTION奧可玹癮色美人單色頰彩（#033 Rose Land沙漠玫瑰園）3.9g，NT$800

出現在ADDICTION 2019年夏妝的單色頰彩，#033的暖棕玫瑰色，乍看雖深，擦在臉上卻很健康。

加上霧面質地，看起來像是被夏日陽光親吻後的感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 사야카도쿄（@sayakatokyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 7 日 上午 7:01 張貼

倩碧花漾腮紅（#05 nude pop奶油粉）3.5g，NT$880

倩碧小花腮紅#05奶油粉（nude pop），擦起來就是最百搭的溫柔奶茶色。不僅能當腮紅，還可以當成修容、眼影使用。

小花腮紅#05試色

在 Instagram 查看這則貼文 늘 푸름（@neul_pureum）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 8 日 下午 7:48 張貼

▲擦在臉頰的感覺很自然。

最特別的用法則是可以和原有的腮紅「疊擦」。只要先在顴骨處擦上#05土色小花當成打底色，接著在笑肌的位置刷上任何顏色的腮紅，都能讓臉蛋看起來更立體！

4U2 LOVE ME MORECREAM羞飾腮紅慕斯（#C4）4g，NT$280

4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅的霜狀質地柔滑，塗抹起來如慕斯般輕盈，而且極為貼膚，同時也加強抗汗力，夏天用也不怕脫妝。#C4的暖茶色，溫柔中帶著清新感，對黃皮女孩來說很友善。

▲手臂試色。

在 Instagram 查看這則貼文 4U2 Cosmetics（@4u2cosmetics）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 28 日 下午 5:49 張貼

▲4U2羞飾腮紅慕斯#C4實擦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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