泫雅「繽紛小花髮夾」洗版小紅書 簡單4步驟完成溫柔小姐姐LOOK
近期泫雅的「彩色髮夾」為小紅書最火的關鍵字，五顏六色的小花形狀的髮夾扣在頭髮上，瞬間就讓你的造型變得超減齡～非常清新！
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Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 23 日 上午 4:57 張貼
泫雅最近在大學表演的髮型就是繽紛的彩色髮夾，搭配酷帥的穿搭也不違和。
●夾在頭頂
可以學習和泫雅一樣，跳色夾在頭頂上一圈，創造像髮箍一樣的效果。
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! 紀卜心（@eatzzz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 4 日 上午 2:46 張貼
●夾在耳邊兩側
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或是夾在耳側兩旁，露出耳朵，前額再留一些瀏海，相當精神可愛。
●搭雙馬尾
搭配雙馬尾或雙麻花辮，更是有春夏浪漫的踏青野餐風～
●當瀏海夾
或是把前額的頭髮都夾起來，完整露出額頭，再搭配長捲髮，復古味濃厚，十足的溫柔小姐姐LOOK～
影片示範教你這樣夾
小紅書也出現不少泫雅髮夾教程，教你怎麼樣夾最好看！
Step1．從頂部抓取一縷頭髮，在距離頭頂5cm的位置夾上第一個髮夾。
Step2．以加股的形式加入一縷髮絲，間隔適當距離後再往下夾。
Step3．另一邊同樣方式操作，盡量保持左右對稱。
Step4．前額留出碎髮，燙捲修飾髮際線，就搞定了
Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
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