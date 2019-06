飾品控必看！盤點朴敏英3款絕美耳環　台灣就能買到

朴敏英從上一部韓劇《金秘書為何那樣》到今年的《她的私生活》,人氣可說是居高不下,在劇中的服裝、手袋甚至是配件,也備受女孩們關注,而這回就要帶大家來認識,在這兩部韓劇當中,朴敏英歐妮所佩戴的耳環品牌。

來自韓國的輕奢珠寶品牌Tani by minetani,由設計師Young Mee Ahn一手創立,以「Passion for jewels」作為設計理念,為女性打造具有獨特性的首飾配件。其實在90年代初期,設計師只是熱衷收藏精美珠寶飾品,但她發現自己對於市場上的珠寶設計並不滿意,於是在1996年Tani by minetani就此誕生。

建立個人珠寶品牌後,她並沒有因此停下腳步,反而持續尋找新的寶石、素材,同時深入研究古董珠寶的製作工藝,更把這項技術注入其品牌系列中。也因為這樣,讓Tani by minetani在韓國可是廣受歡迎,更有不少女星佩戴出鏡。

朴敏英在近期出演的戲劇中,都有戴上Tani by minetani的珠寶亮相,而現在台灣也能直接購買到,由「MINOSHIN美之心」獨家引進,親民的價格讓小資女也能入手,快來滑圖看看吧。

