繭居族破百萬！44歲逆子「擅自生下我就要負責」　高官爸一刀捅死

▲日本前農林水產省事務次官熊澤英昭，坦承殺害啃老逆子。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本接連發生2起與「繭居族」有關的命案，先是一名中年男子在神奈川縣川崎市街頭隨機砍人造成2死17傷，2日在東京又發生一起父親殺害44歲啃老兒子的事件，讓社會輿論再次關注此社會問題。根據統計，日本至少有100萬以上繭居族，其中「中年繭居族」更高達61萬人，比年輕一代的繭居族還多。

東京發生的這起案件中，日本農林水産省前事務次官熊澤英昭1日下午於東京練馬區住處，持刀殺害44歲無業兒子。警方獲報感到現場，發現死者熊澤英一郎倒臥在和室血泊中，胸口還插著一把菜刀，送醫後宣告不治。

現年76歲的熊澤英昭向警方表示，兒子雖然已經44歲，卻一直沒有外出工作，終日待在家中玩遊戲啃老，還有暴力傾向。最近川崎市殺人案發生後，兒子開始抱怨附近小學傳來的聲音很吵，他擔心兒子會像川崎事件一樣傷害兒童，才會決定殺死兒子。他向警方說，自己的犯案動機是「不希望兒子給社會添麻煩。」

日媒翻出熊澤英一郎生前的推特貼文，發現他曾有過多次反社會、暴力傾向的言論，例如在2014年5月間的一篇貼文中，他提到「父母擅自生下小孩，就要負起責任直到死前最後一秒」；另一篇2017年3月的貼文則寫道，「中學2年級的時候，第一次把我媽打倒在地的快感，我到現在都還記得。」

除此之外，熊澤英一郎還曾向在推特上說，自己每個月光是玩遊戲「課金」花的錢，就多達32萬日圓（約新台幣9萬元），並向網友嗆聲「我這個月的卡費，比你們父母拼死拼活賺回來的薪水還要多。」

先前發生在神奈川縣川崎市的隨機殺人案中，行兇者是一名51歲「繭居」男子岩崎隆一，平時與高齡80多歲的親戚同住，但幾乎不與對方交談，也很少離開房間。岩崎隆一上月28日早晨在街頭持魚刀隨機傷人，隨後自殺身亡，造成包括學童在內2人死亡、17人受傷。

根據日本內閣府3月底公布的「繭居族」人數統計，日本全國40歲至64歲的繭居人口高達61.3萬人，成為「繭居大宗」。其中，有76.6％都是男性，半數以上已經「繭居」長達7年以上，顯示日本繭居族的年齡層明顯上升，造成俗稱「8050問題」，也就是繭居族本人年齡約50歲，卻還要靠著年齡約80歲的雙親照顧生活起居。

另據2015年時的估計資料，日本15歲至39歲的繭居族人口約54萬，藉此推估，日本全國繭居人口已經實際上超過100萬，形成嚴重社會問題，再加上近日連續兩起與繭居族有關的社會案件，再度激起輿論熱議。不過，協助繭居族家屬的日本繭居家人協會上月30日曾發表聲明說，並不能斷言繭居是造成犯案的主要因素，而社會過度檢視2者的關連，只會加深社會偏見，造成繭居族和家屬更加痛苦。

▼上周， 日本神奈川縣也發生一起中年無業男子隨機砍人案。（圖／路透）



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