人生好難！超厭世「鱷魚先生的日常」扭蛋　4款一起轉回家

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@k5fuwa

相信你一定看過日本插畫家keigo的厭世系列《我的生活不可能那麼壞》，真實逗趣的描繪鱷魚先生的日常生活而紅遍全球。這股熱潮還沒消去，Keigo將與日本玩具商Takama Tomy Arts合作，將在6月份在日本推出4款扭蛋，喜歡鱷魚先生的朋友們終於能在現實中把它帶回家了。

在插畫家keigo的作品中，鱷魚先生不論做什麼，都會被長長的嘴巴所干擾，可以說是好氣又好笑，超厭世的反應當下生活，不過也鼓勵大家要更努力的活著，「有時候你覺得有人阻擋你往頂尖爬去，但你忘了其實那是你的嘴。」積極樂觀的態度，感染了許多粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 keigo（@k5fuwa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 16 日 上午 8:09 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 keigo（@k5fuwa）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 26 日 上午 6:03 張貼

keigo在個人IG宣布，即將推出4款扭蛋。以鱷魚先生為首發，完美還原插畫中，鱷魚先生攀爬梯子、拉小提琴、敲鑼、和異性接吻卻隔很遠的逗趣畫面，每一款都超值得珍藏。

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尺寸和正常扭蛋差不多，不過嘴巴依舊成為障礙，這可愛的模樣想必粉絲已經腦波弱了，此次玩具系列即將在6月中旬於日本搶先登場，台灣預計最晚會在7月推出，之後也會有其他角色（跪求長頸鹿先生）以及不同的情境，請感興趣的朋友多加留意。

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