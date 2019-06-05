賞鯨季到了！宜花東最新美食排行榜　必吃海浪冰、麻糬油條

天氣越來越好，六月之後鯨豚出沒的旺季就開始了，各家賞鯨船其實都有市區接送服務，週末小旅行也沒問題！東部好吃好玩越來越多，MENU美食誌帶你看看，2019上半年有哪些好店必踩吧！

美美子みみこ HOMEMADE CAKE

宜蘭羅東

隱身巷弄的文青小店，甜點真材實料，主打手煮焦糖乳酪布丁，綿密扎實不加一滴水，蘭姆微醉起司蛋糕也很推，座位數不多，布丁很夯記得電話先詢問免得撲空囉！

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▲（圖／美食客Iris提供）

阿宗芋冰城

宜蘭頭城

高CP值的古早味芋冰、美好回憶都在這裡！各種古早口味、紅豆芋頭花生鳳梨等，都很綿密且不過甜，並且只要40元親民的銅板價，從蘭陽博物館步行過來15-20分就可以抵達。

▲（圖／美食客Fang Chou提供）

貝加莫廚房

宜蘭頭城

現點現烤，ㄧ出爐的窯烤披薩、配上啤酒炸物就是爽快！還有在地限定的鴨片口味，必點炸雞翅、外酥內嫩，愉快聚餐非這裡莫屬。

▲（圖／美食客cc提供）

小巷茉莉 MÔLI CAFÉ

花蓮市三民街

偷偷藏在巷弄中的靜謐時光，美味的燉飯咖哩、軟綿綿療癒人心的舒芙蕾鬆餅，充電行程不可缺少的好地方，不過，鬆餅兩點之後才有供應喔！

▲（圖／美食客Hui-Lin Liu提供）

HYGGE CAFE

花蓮市明禮路

老宅早午餐，使用好食材且堅持自煮的好料理，跟悠閒時光的咖啡香，一同品嚐。店內座位不多、記得先打電話預訂。

▲（圖／美食客浪費時間提供）

一碗小

花蓮市林森路

牛羊肉麵專賣店，湯頭分清燉、紅燒兩種，有麵線、冬粉、泡饃等可選，真材實料、湯頭濃郁溫順，肉入口即化，日式佈置，舒服親切的用餐環境，最後再來上一碗古早味黑糖粉圓。

▲（圖／美食客胖淇美食日記提供）

我在玩 玩冰箱

台東東河

那麼美的路邊攤你有看過嗎？東海岸最豐盛的早午餐，食材都是當地阿公阿嬤種的，用原住民風味烹調，把台東的陽光端上桌，而且特製果汁也別錯過，記得打電話預約才不會撲空。

▲（圖／美食客Polly W提供）

台澢號 TAITUNG TEA HOUSE

台東東河都蘭

吹海風，咬一口海浪！百元日式剉冰，藍柑橘醬遇上鹹奶油，鹹甜鹹甜，藏著海草與椰果、清新爽口不過甜；山茶冰用鹿野的紅烏龍、配上奶酒shot，微醺滋味、來串美味的烤糰子，也有鹹的炸物可以點，小心別被海浪沖走喔！

▲（圖／美食客林小寶提供）

台東田味家

台東池上

厲害小店的道地客家甜點，米麻糬沾上糖水，咀嚼花生芝麻碎粒香氣，杏仁茶真材實料、杏仁片磨漿，濃醇香，沾著油條吃，悠遊漫步、池上稻間米香，而且就在池上車站前喔！

▲（圖／美食客tainan_valentine提供）

圖、文／MENU美食誌

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