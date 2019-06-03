5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

▲哈瓦薩拿刀割出生五天的女嬰。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名29歲的母親疑似因為產後憂鬱症，日前因為出生才5天大的女嬰在吃飯時瘋狂哭鬧，女子情緒崩潰之下，不顧丈夫的勸阻將女兒帶進房間，拿刀瘋狂劃切孩子的喉嚨跟手臂，警方接獲報案趕到現場，卻來不及挽救一條可憐的小生命。

綜合外媒報導，這名叫做哈瓦薩（Hiralbahen Bhavsar）的母親，當時和老公傑明（Jaymin）在公寓內準備吃晚餐，但剛出生不久的女兒卻哭鬧不止，哈瓦薩一氣之下將孩子帶進房間內，手上還拿著餐桌上的刀子，傑明見狀在門外大喊開門，但是卻阻止不了悲劇的發生。哈瓦薩用刀瘋狂劃著女兒的身體，包括四肢跟喉嚨，並且拍照傳給傑明。

警方接獲報案第一時間，原以為是傑明將女嬰殺害，但就在他被戴上手銬時，哈瓦薩突然大喊「不！是我做的，孩子是我殺的！」警方在臥室中找到已經斷氣、倒在血泊中的女嬰，身上滿是刀傷。哈瓦薩表示，因為自己受不了孩子哭鬧，「我不想要這個小孩了，所以我才這麼做」。

鄰居沙庫（Aradhana Thakur）表示，不知道哈瓦薩是不是有產後憂鬱症，但看起來都相當正常，平時帶著孩子跟懷孕時期看起來都很開心，或許心理的承受的壓力很大也不一定，因為沒有母親真的會忍心這樣對自己的孩子。