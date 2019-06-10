想婚了／從巨星婚禮看「伴娘服」趨勢　色系是關鍵、不同款也行

▲明星伴娘團陣仗大，安以軒結婚時找陳喬恩、夏于喬、白歆惠、Linda、言言等人當伴娘。（圖／翻攝安以軒微博）



記者張妤瑄／綜合報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

40歲的陳喬恩可說是「伴娘專業戶」，甜美爽朗的笑容、活潑大剌剌的個性，讓她交友廣闊，閨蜜一籮筐，至今已當過3位明星好友的伴娘，且擁有「不老童顏」的她還被稱為「史上最美伴娘」。從她當伴娘的幾次造型來看，明星們為自己的伴娘們挑選的服裝，普遍以粉嫩色系如粉、紫、藍為主，襯托穿著白紗的新娘。

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▲陳喬恩是「伴娘專業戶」，至今為許多明星好友當過伴娘。（圖／翻攝微博）



陳喬恩首次擔任伴娘獻給好友陳妍希，當時未婚的（鍾欣潼）阿嬌也是伴娘之一，為了搭配新娘中式與西式的兩套服裝，伴娘服也有兩個款式，一套是粉色平口短洋裝，在胸前有中式刺繡，完美呼應中式禮服；另一套桃紅色的珠繡薄紗洋裝，呈現另一股浪漫風格，配合新娘唯美白紗剛剛好。

▲陳喬恩首次當伴娘，獻給陳妍希與陳曉，當時阿嬌也是伴娘之一。（圖／翻攝陳喬恩微博）



陳喬恩、Linda、夏于喬、白歆惠、劉品言等「安氏企業」成員，自然是安以軒婚禮伴娘的不二人選，安以軒為伴娘們打造的伴娘服是蜜桃色，偏橘色調的A字洋裝，能修飾每位伴娘的不同身型，至於上半身的細節剪裁則能適伴娘狀況調整，陳喬恩穿平口款，言言則穿有袖款修飾手臂。

▲安以軒為伴娘團打造的伴娘禮服，也是抓住蜜桃色與A字短洋裝大方向，細節仍適個人情況調整。（圖／翻攝安以軒微博）



Angelababy、張靚穎結婚時，都有志一同的選擇粉紫色的伴娘服，且還都是長洋裝的款式，比起粉色伴娘服，粉紫色更穩重，但不失浪漫氣息，且兩位新娘同樣抓住大方向，粉紫色禮服、長洋裝，但在細節剪裁上能依照每位伴娘身形做改變。

▲Angelababy、黃曉明結婚時也是選擇粉紫色伴娘服。（圖／翻攝楊穎工作室微博）



▲張靚穎找來劉亦菲、王珞丹當伴娘，禮服選擇粉紫色長洋裝。（圖／CFP、翻攝TONYWARD微博）



「仙女姊姊」劉亦菲擔任好友周揚伴娘時，則穿著水藍色平口長洋裝的伴娘服，抓著一束花更顯得仙氣十足。當時周揚的伴娘團就是以水藍色長裙為主調，細節仍能調整。

▲劉亦菲當周揚伴娘時，穿水藍色長洋裝很有仙氣。（圖／翻攝影娛神微博）



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由此可見，名人婚禮的伴娘禮服趨勢，以粉嫩色系為主，但長短不拘，材質則以雪紡與緞面為主，剪裁細節則能依照每個人不同情況調整，以能夠襯托新娘的美麗為大原則。也就是說，如果有預算考量的新娘，能抓住大方向，不一定要選擇同款也行。