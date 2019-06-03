吃避孕藥不代表「避孕」　日女高生推文引6萬人轉貼

▲大眾常將避孕藥和「避孕」畫上等號，實際上避孕藥並非只有避孕的功能。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本5月15日有一名女高中生在推特表示，健教課老師傳遞錯誤觀念，將避孕藥和「避孕」畫上等號，更說出「我想妳們應該沒有人在吃避孕藥」的話語，讓該名女高中生頓時覺得感傷，因為她為了緩解生裡痛剛好在服用，此外，她還提到教科書上，關於避孕藥的介紹，只有「避孕」一詞，容易造成許多人的誤解。

據女高中生描述，在健教課時聽到老師說，我想妳們裡面應該沒有人在吃避孕藥對吧？但不巧她為了緩解生理痛而正在吃避孕藥，所以感到悲從中來，表示希望大眾對於吃避孕藥（ピル＝pill）這件事，不要產生任何偏見。

女高中生還指出，不覺得這樣的教育太落伍了嗎？吃避孕藥並非只有「避孕」這項功能，希望以後老師不要再有誤解，讓有生理痛的女性感到為難。此外，現今使用的教科書中，關於避孕藥的介紹，就只有「避孕」一詞，女高中生認為這會非常容易造成許多人的誤解。

東京アトラスレディースクリニック婦產科醫生塚田訓子指出，低劑量的避孕藥因為成分含有女性賀爾蒙，現今被稱為女性的生活改善藥，可用於緩解生理痛或經期不順，並控制女性賀爾蒙與排卵，防止子宮內膜增生，改善貧血症狀等，此外，低劑量的避孕藥對於預防子宮內膜症或PMS經前症候群也很有效果。

NHK的記者牧本真由美和野田綾，為此也寫了一篇報導分享親身經驗表示，作為記者的我曾因為經期不順感到苦惱，至今仍忘不了當時去找藥師開低劑量的避孕藥時，藥師所說的話，需要吃這種藥是人大多是有避孕需求才吃的，那一瞬間所感受到的偏見，如今還記得一清二楚。

目前這則貼文已被轉貼至少6萬次，眾多女性都希望能藉此讓更多人知道關於低劑量避孕藥的正確知識，讓需要服用低劑量避孕藥來緩解生裡痛的女性，不再因為世人的偏見而受到傷害。

▼日本女高中生在推特上表示，健教課老師傳遞錯誤觀念，將避孕藥和「避孕」畫上等號。（推文／翻攝自さき推特）