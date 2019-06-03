川普新造型引轟動！柔順金髮「全往後梳」女粉超哈　抵英恢復空氣頭

▲ 川普2日頂著新髮型出席活動。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早（約當地時間3日上午9時）抵達英國，展開為期3天的國是訪問。他在美東時間2日出席活動時，摘下帽子的動作掀起一陣騷動，因為他多年來不變的髮型出現驚人變化，還獲得不少稱讚。外界紛紛猜測，這是川普特地為會見英國女王準備的新造型。

《衛報》報導，川普髮型的持久度是他總統任期內三大謎團之一，其他二個包括他的納稅申報表，以及他是否在穆勒的通俄門調查中妨礙司法公正。川普蓬鬆的髮型有一種特有的空氣感，因其結構、顏色等特點聞名。儘管看起來很脆弱、容易掉落，但知名電視節目主持人法隆（Jimmy Fallon）已經證實，那是川普真的頭髮。

請繼續往下閱讀...

▲ 川普還是以招牌髮型造訪英國，妻子梅蘭妮雅也一同下機。（圖／路透社）

川普的髮型一路走來幾乎始終如一，2日卻突然變身。他當天離開維吉尼亞州私人高爾夫俱樂部後出席馬克林聖經教會主日活動，出現在講台上。牧師普拉特（David Platt）為他祈禱後，川普揮揮手便走下台，並未發表談話，但短暫的現身卻在社群媒體上引起轟動，因為他摘下棒球帽時展現出相當平順且濕潤、全部往後梳的頭髮，還出奇的長。

當天晚上，推特網友瘋狂討論著「川普的頭髮」，紛紛表示，「川普被帽子壓過的頭髮好怪，因為這看起來比他平常的樣子正常多了」、「很多川普的女性粉絲說他的新髮型很性感」、「這是他第一次露出這種頭，看起來好多了」。可惜的是，川普稍早飛抵英國、走下空軍一號時，已經恢復平常的髮型了。