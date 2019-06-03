女兒上顎出現「神秘大黑斑」　年輕媽嚇壞緊急就醫結果糗到爆

▲女兒上顎出現神秘黑斑，嚇得媽媽趕緊帶去就醫。（圖／翻攝自Facebook／Darian Depreta）

國際中心／綜合報導

美國一名媽媽近來發現女兒上顎突然出現一塊不明大黑斑，由於怎麼擦都擦不掉，嚇得她趕緊帶對方到門診檢查，結果醫生護士也找不出來原因，又為她預約專診醫生進行更詳細檢查，結果「黑斑」真相竟然是一塊被咬濕的紙板，當場令她哭笑不得。

年輕媽媽德普塔(Darian Depreta)上月31日在臉書po了一張女兒貝拉(Bella)的上顎照片，她表示，在和女兒玩耍時，突然注意對方上顎有一個不明黑點，「我注意她的嘴巴是黑色的，我試圖擦拭想知道黑點是否會脫落，但結果並沒有，我立刻打電話給好友求助，30分鐘後便立刻前去就醫。」

德普塔表示，「到達醫院後，護士也沒有辦法擦掉黑斑，還說她從來沒有看過這樣的東西，醫生說可能是胎記，但我很確定貝拉那裡沒有胎記」，結果就演變成醫院派了2名專任醫生要找出女兒上顎之謎的緊急情況。

德普塔熱心告訴醫生，「黑斑的邊緣看起來有一點白，看起來很像可以刮得起來」，然後2名醫生似乎意識到真相是什麼了，接著便動手刮除，「結果那是紙盒的紙板，我當場又哭又笑長達5分鐘，以後再也沒臉出現在那家醫院了」。

德普塔表示，貝拉在她洗碗時，曾被她發現在咬一個紙盒，當下雖然立刻拿走，但她沒想到其中一塊紙板竟然卡在對方嘴裡，「是的，貝拉很有可能因此窒息，感謝上帝，她沒有」，所以雖然很糗，她仍選擇把故事分享在臉書，提醒其他家長要多注意寶寶情況。