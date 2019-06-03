Supreme超狂爵士鼓即將到來！限定6地點購買　轉售價高達30萬元

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在潮流圈有著重要地位的Supreme，每季前都會公開本季的型錄，以供喜歡的朋友參考，其中，最受矚目的爵士鼓，近期終於要迎來發售，並且與Supreme合作的，就是知名樂器品牌Pearl，下面一起來看看吧！

▲Supreme每季都會公開型錄。（圖／翻攝自Supreme）

相信各位朋友應該都知道，只要有品牌與Supreme聯名，而那樣商品的價格，一定會水漲船高，尤其是配件類，雖然一組爵士鼓要價台幣10萬元是很正常的，但對於只想收藏沒在玩樂器的朋友來說，這個負擔也是不小。

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▲一般的Pearl爵士鼓就要價台幣10萬元。（圖／翻攝自Pearl）

Pearl與Supreme合作推出的爵士鼓，售價為美金3998元（約台幣12萬元），價錢看似與一般的毫無差別，但一經過Supreme設計，再加上入手難度與運送成本後，市場的轉售價必定高的嚇人，其中，有專業人士預估，這次爵士鼓的轉售價，將在台幣25萬元到台幣35萬元之間，有想收藏的朋友，荷包先記得準備好。

▲預估數量只有60組。（圖／翻攝自IG@palace_supreme_news）

根據IG@palace_supreme_news的消息，本次的發售形式採用官網限定，將在6／6於洛杉磯、紐約、布魯克林、倫敦、巴黎官網同步發售，而日本則是6／8，預估販售60組，價錢為美金3998元（約台幣12萬元）。

因為Supreme時常會出現這種跨界聯名出現，所以有在關注這一塊的朋友，早就已經見怪不怪了，不過，對於剛認識Supreme的朋友來說，是一件非常新奇的事情，其實除了這個爵士鼓，Supreme也在去年跟Stern合作推出彈珠台，如金轉售價已經超過台幣150萬元了，真的是非常恐怖。

▲市場轉售價高達台幣150萬元的彈珠台。（圖／翻攝自Supreme）

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