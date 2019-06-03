泰勒絲懶理催婚　「我不認為30 歲的男人會被問這題」

▲泰勒絲對於即將邁入30歲，顯得豁達自在。（圖／翻攝taylorswift IG，以下同）

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29歲的美國「國民小天后」泰勒絲（Taylor Swift）與李安電影《比利•林恩的中場戰事》男主角喬歐文（Joe Alwyn）熱戀2年，常有報導指出兩人好事近了，日前她接受德國電視台《RTL》訪問，就被問到「是否會在30歲定下來、生小孩」，她先是拒絕回答，「我不認為年屆30 歲的男人會被問這個問題，所以我現在不想回應」，完全說中30歲輕熟女的心坎裡啊！

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▲泰勒絲推出新曲《ME!》散發正能量。

她隨後化解尷尬，表示計畫在30歲的階段，仍會不斷嘗試挑戰，即便失敗也無妨，她期待年底迎來30歲後，可以更自在做自己，她愈接近生日，就覺得這些期望正在發生中，當然也包括定下來這件事。

▲泰勒絲在舞台上魅力四射。

雖然泰勒絲為她的第一段發言打圓場，但她無疑道出了所有未婚女性的心聲，30歲好像一個了不起的門檻，女人邁入後總會被周遭親友關心感情狀態，只要家族聚會必問何時結婚、是否計畫生兒育女，催婚竟成為家常便飯，但男人的人生卻好似從30歲才開始。

▲泰勒斯懂得拿捏在忙碌工作與私人生活中的平衡。

賈靜雯曾說，幸福總會來，只是晚一點，她的這套說法適用在每位重視自己的女性，成名甚早的泰勒絲正是懂得愛自己的女性代表，工作上她盡情在舞台上綻放光芒，回歸私人生活也懂得拿捏其中的平衡點，至於30歲定下來？準備好就會去做，別被大眾設定的時間框架套住了。