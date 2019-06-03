林依晨、昆凌撞錶　時尚寵兒都被香奈兒J12收服

▲林依晨佩戴黑色陶瓷鑲鑽時標的J12腕錶出席活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）於2000年發表靈感源自賽車與帆船的J12腕錶，掀起時尚運動錶浪潮，這股風潮未歇，因為在此經典錶款邁入20周年之際，香奈兒重新改版，外觀經過微調，搭載新款Caliber 12.1自動上鍊機芯，時尚寵兒林依晨與昆凌搶先戴，撞了同款點鑽時標的黑色精密陶瓷錶，南韓兩大男神李棟旭與朱智勳則選未鑲鑽的黑色款。

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▲昆凌（上）與林依晨撞同款黑色陶瓷鑲鑽石時標的J12腕錶，227,000元。

林依晨與昆凌眼光一致，都愛黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼錶款，黑色面盤點綴12顆鑽石時標，為酷味十足的J12增添些許華麗；J12的魅力跨越性別界線，李棟旭與朱智勳同場撞一模一樣的黑色款J12，而白色陶瓷製的J12另有一群擁護者，日本男星玉木宏、南韓女星金高恩都愛。

▲李棟旭（上）與朱智勳腕上的黑色款J12錶很搶眼。

比較新款與原創J12的差異，從錶殼開始可見錶圈及外環圈從30個缺口增至40個；凸圓型切割陶瓷錶冠的寬度減少了三分之一；而錶殼略微增厚但經過側面修飾，視覺上不覺得厚實。

▲日本男星玉木宏（上）與南韓女星金高恩都選中同款白色陶瓷J12腕錶。

面盤也展現細膩做工，包括阿拉伯數字時標經過重新設計並以陶瓷製成、內環圈增加時標顯示便於讀時、時與分針改成等寬，而面盤上的自動錶、瑞士製等英文字體也都改成品牌標準字體，翻到錶背亦有驚喜，透明底蓋秀出全新Caliber 12.1自動上鍊機芯。

▲白色精密陶瓷J12錶，185,000元。