最新Nike X Off-White碟照曝光！黑黃AJ1、黑灰AJ4絕對是年度爆款

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2017年於球鞋界颳起解構風潮的Nike X Off-White「The Ten」系列，是由現任的LV（Louis Vuitton）創意總監Virgil Abloh所打造，該系列不但具話題性，也是炒賣價非常高的鞋款，如今推出了眾多的配色，但依舊供不應求，不過，近期卻有一個驚人的照片曝光，而照片中出現了許多未發售的Nike X Off-White球鞋。

▲由Virgil Abloh所打造的「The Ten」系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據IG爆料帳戶@supreme_leaks_news的消息指出，雙方似乎還有多個鞋型與配色尚未發售，就圖片看來Air Jordan 1、Air Max 90、Vapormax Flyknit為新色，而Air Jordan 4 、Waffle Racer以及Vapor Street則是新鞋款，其中，只有Waffle Racer是確定要發行的，不過，既然都有消息流出，說不定這幾款，都有機會在未來推出哦！

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▲上方與下方的Air Jordan 1、Air Max 90為新配色，中間的Air Jordan 4為新鞋型。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲上方的Air Jordan 4是另一個新色。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲白色的鞋款是Waffle Racer，將於近期發售。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

近期與Nike聯名的Undercover與Sacai，都很喜歡以Waffle Daybreak為原型，去設計符合自己理念的鞋款，而兩者皆為日本品牌，目前Nike X Sacai LD Waffle已經推出，Nike X Undercover Daybreak則在6／7上市，有興趣的朋友，最近要開始關注發售消息囉！

▲市場轉售價達到台幣16,000元的Nike X Sacai LD Waffle。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike X Undercover Daybreak將在近期登場。（圖／翻攝自Sneakernews）

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