性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

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泰國女歌手克菈泰（Kratae R Siam）有著深邃五官及火辣身材，坐擁大批粉絲，過去更一度因被質疑「MV中似乎沒穿內褲」，成為當年最具話題的女明星。最近，克菈泰在個人IG上傳了一段影片，畫面中只見她原本圍著一條浴巾，忘情的舞動著，沒想到跳到一半，她突然走出浴室，扒掉浴巾，讓許多網友全都驚呆了。

▲ 克菈泰脫去浴巾後，跳起性感舞蹈。（圖／翻攝自instagram／krataersiam8）

克菈泰1日在IG發文寫道「洗完澡了…那讓我們嗨起來吧！」（Shower finished...Let’s party），並附上一段影片。影片中可以看見她圍著浴巾，在淋浴間內隨著音樂揮舞雙手、搖擺臀部，接著一步步走出淋浴間，接著華麗的旋轉了一圈。沒想到當她一轉完圈，下一秒竟然就馬上扒掉了浴巾，讓人嚇了一大跳。

不過，克菈泰可沒有走光，原來她在浴巾內穿了一套棕褐色的兩截式舞衣。只見她甩動一頭紅髮，以更大的力道跳起火辣性感的舞蹈，最後再將頭髮撩起，以魅惑眼神直視鏡頭作結，讓不少網友看了直呼「我嚇到了，以為裡面沒穿。」、「這舞蹈很可以！」、「這身材實在太好了吧！辣度爆表！」、「請多傳一些跳舞的影片吧！」

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▲ 克菈泰身材姣好、五官深邃 。（圖／翻攝自instagram／krataersiam8）

據了解，克菈泰在成為歌手之前是一名泰拳選手，那時候就因為出眾的的外貌與身材高挑累積了不少粉絲。2016年她推出新曲《Flick》(สะบัด)時，有眼尖網友注意到歌曲MV中，有段抬腿的舞蹈動作，只有克菈泰的雙腿間被打上了馬賽克，其他的舞者都沒有，因此紛紛懷疑她是不是「沒穿內褲」。對此，克菈泰當時立刻出面回應「自己穿的是膚色內褲」。儘管如此，這首歌也因為這段插曲，在兩個月就獲得超過2000萬次點閱率，更因此進入「2016年最性感MV」的榜單曲冠軍。

▼ 克菈泰是泰拳選手出身。（圖／翻攝自instagram／krataersiam8）