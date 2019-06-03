他酒醉癱倒被狗狗「吸允式熱吻」　網狂笑：在清牙垢？

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許多狗狗都喜歡親吻、舔舐自己的主人，不過對日本一名網友而言，自己毛孩的「過度熱情」，恐怕會成為他一生揮之不去的難忘回憶。日前他因為酒醉，癱倒在沙發上昏迷不醒，沒想到這時愛犬突然跳到他身上，「拿舌頭不停狂耍他嘴唇」。激烈又衝擊的畫面讓一旁友人笑翻，於是馬上拿手機錄了下來。影片被發佈到推特後，也立刻引起網友熱議，直呼「牠在幫你洗牙嗎？」

Twitter網友「L∞k custom works」5月29日在推特上發文提到，「我在喝酒之後醉倒了，就這樣被我家狗狗『侵犯』了，醒來看到朋友拍的影片真的是笑到不行」。從原PO上傳的一段影片中可以看到，狗狗站在已經醉得不省人事的他身上，深情款款地用舌頭舔舐他的嘴唇，不過舔著舔著，狗狗似乎越來越起勁，竟然瘋狂吸允起原PO的舌頭，差點就連整個「狗嘴」都埋入原PO口中。

▲ 他喝得爛醉倒在沙發上，被自家狗狗趁機「舌吻」。（圖／翻攝自「L∞k custom works」推特）

原PO形容，他根本就是被自家狗狗「睡姦」了，而且整個過程還一路持續到凌晨3點，自己醒來後一看完影片也是一陣爆笑，然後馬上衝到廁所去「徹徹底底刷了一遍牙」。他也開玩笑的表示，「如果分享人數超過2萬人，那我就把『舌吻畫面』做成一件T恤來穿。」

這段逗趣的影片在短短幾天馬上吸引超過9萬人按讚、2萬多人分享，不少人紛紛在影片下方留言，「你家狗狗在幫你洗牙、清理牙垢啦！」「很激情耶！親了這麼久」、「你看起來也蠻享受的，是不是夢到跟哪個女神喇舌了？」「搞不好狗狗剛舔過馬桶…」、「下次還想喝的爛醉嗎哈哈哈」。

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▲ 貼文底下還有網友畫出「狗狗最後整個頭埋入原PO口中」的惡搞圖 。（圖／翻攝自「L∞k custom works」推特）