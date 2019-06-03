川普訪英「撒4000萬英鎊費用」　整家人帶出門…風光求支援！

▲川普到英國進行國是訪問。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普3日將抵達英國進行國是訪問，在這為期三天的行程中，包括與英國首相梅伊、英國女王伊莉莎白、查爾斯王見面。川普在出訪行程一開始就當地媒體表示，他支持強森（Boris Johnson）出任下一屆英國首相，引發外界高度關注。

根據英國《太陽報》報導，川普此次英國行，包括參訪當地教堂外，也將和伊莉莎白女王、威廉王子、查爾斯王子、凱特王妃等人進行國宴，此外川普也是英國首相梅伊在任時最後一位元首級的賓客，加上川普表示自己支持強森作為下任首相，互動格外令人注目。

就在川普抵達英國前，在倫敦市中心出現部分抗議活動，其中也有抗議民眾針對川普罵薩賽克斯公爵夫人梅根一事，感到相當不悅。川普此番前往英國進行的訪問，包含保全人員、隨扈、安全維護等，共計約費4000萬英鎊，堪稱史上最昂貴的國是訪問之行。

除了川普本人，包括女兒伊凡卡、大兒子小川普、次子艾瑞克、老婆梅蘭妮雅也都隨行，外界分析，川普需要的就是無止盡的「支持和奉承」因此除了與皇室、首相見面外，也有多場的商業領袖會議將參加，