影／女嬰上顎驚現大黑斑！年輕媽30分鐘內火速衝診所　醫生刮下一看…糗了

國際中心／綜合報導

美國一名母親突然在女兒的上顎發現一塊黑色斑點，試著把它擦掉也徒勞無功，嚇得她立刻帶女兒去看醫生。第一時間醫生認為這是原本就有的胎記，但母親堅持不可能是胎記，而且這塊黑斑周圍看起來還白白的，於是醫生決定把它刮下來檢驗，沒想到「胎記」就突然掉下來，結果竟是一塊「咖啡色紙皮」，周圍的人瞬間笑翻，這名母親更在臉書上說，「丟臉到再也不敢去那間診所了！」

▲寶寶口內出現大塊黑斑。（圖／翻攝自Facebook／Darian Depreta）



這名住在美國的23歲媽媽德普雷塔（Darian Depreta）在臉書寫著，她正在與女兒貝拉（Bella）玩的時候，突然發現她的上顎有一大塊黑色的斑點，看起來有點凸起，她便試著用手帕擦一擦，結果竟一點用都沒有，嚇得她立刻聯絡家人，30分鐘內帶著貝拉趕往診所。醫生看到認為，這應該是一般的胎記，但德普雷塔否認表示，「我每天替女兒擦嘴，如果有胎記我不可能沒發現。」

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▲結果竟是一塊紙片。（圖／翻攝自Facebook／Darian Depreta）



醫生決定用醫療器材刮除部分黑斑，送去檢驗看看到底是什麼，沒想到才刮一下，整塊黑斑就掉了下來，原來是一塊「咖啡色紙皮」。德普雷塔就想起，那天她正在洗碗的時候，坐在餐桌旁的貝拉隨手拿了旁邊的紙箱開始啃，「貝拉現在正在長牙，她拿到東西就會放進嘴巴啃，我第一時間把它拿起來，但竟然沒注意到還有一塊卡在嘴裡。」

德普雷塔哭笑不得的說，當下她在診所笑了超久，並說自己再也不敢去那間診所了。但醫生也強調，好險貝拉沒有將紙片吞下，否則以嬰兒的喉嚨粗細來說，很容易就噎到，會有窒息的危險。

▼醫生提醒要拿正確的玩具給正在長牙的孩子咬。（圖／翻攝自Facebook／Darian Depreta）

