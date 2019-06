抗議臉書審查機制　百名示威者在FB總部前脫光光入鏡！

▲2日清晨,臉書紐約總部前出現百名示威者,全裸抗議社群審查機制標準過時。(圖/翻攝自FB/Grab them by the ballot)



美國紐約Facebook總部2日清晨出現上百名全裸示威者,僅用乳頭圖樣的牌子遮蔽私處,以抗議Facebook和Instagram的藝術性女性裸體的審查機制。該活動名為「#wethenipple」,由美國知名藝術家圖尼克(Spencer Tunick)和全國反對審查聯盟(NCAC)組織並拍攝。婦女權利組織Grab Them By The Ballot也參與其中,並批評這兩個社平台的「審查機制幾乎沒有一致性」。

據CNN報導,該抗議活動共有約100人參與,每人手持男性乳頭圖樣遮掩自己的生殖器,抗議Facebook對藝術性女性裸體的審查標準。婦權組織Grab Them By The Ballot創始人羅勃遜(Dawn Robertson)表示,自從母親節發布附上慶祝詩詞的女性裸體畫後,官方帳號便遭永久禁用,而她個人帳號也因發布裸體女性藝術形象,被封鎖6次,雖然Facebook曾一度道歉,並坦承「做錯了」,但事後她的帳號又遭禁。

根據Instagram的社群守則寫道,「我們知道人們可能想分享藝術性或創造性裸體圖,但因為各種原因,網站上禁止發布裸露圖片」。內容寫道,「包含照片、影像等內容,展示性交、生殖器、全裸臀部特寫和某些女性乳房照都被禁止,但乳房術後疤及女性餵母乳的照片允許展示」,並強調「裸體審查政策」將隨時間更加細化。

不過羅勃遜則對此表示,Facebook和Instagram的標準毫無一致性,猶如玩俄羅斯賭盤,「當我發文的時候,永遠都不會知道會不會被封鎖」,即使並非所有裸體都適合在社交媒體上發布,但Facebook的審查表準相當過時,「Facebook可以決定世界對女性裸體的看法,但卻將此視之為一種犯罪,我們必須對此採取行動,因為他們擁有的力量遠超他們應有的」。

「#wethenipple」抗議活動在2日黎明時舉辦,由美國知名藝術家圖尼克(Spencer Tunick)和全國反對審查聯盟組織(NCAC)拍攝和組織。圖尼克則是備受爭議的前衛藝術家,他在世界各地公共場所組織、拍攝了超過120張大型團體裸體照,最近一次則是在澳洲墨爾本的停車場,組織500人一起裸體入鏡。

對於抗議活動,圖尼克則表示,「Facebook沒理由審查該影片或禁止這個主題標籤」。他表示,儘管如今還有違法之虞,但全球對裸體的態度政變得更加自由,甚至某部分是由Instagram所帶動,「裸露是我們對話的一部分,它不是該如此忌諱的事」。