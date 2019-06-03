「為了看瀑布」女慘墜45公尺懸崖身亡　弟還原真相：她沒自拍

▲家屬希望外界能夠幫忙伸出援手。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

國際中心／綜合報導

美國加州一名女子為了在瀑布旁拍美照，便闖進沒有護欄的懸崖邊緣，結果不小心失足，慘從45公尺高的懸崖墜落身亡，但是家屬反駁，當時她並沒有在自拍，已是一名母親的她，身後還留下2名12和14歲的孩子，目前已在募款網站上發起活動，希望外界能夠伸出援手。

35歲女子埃斯皮諾薩(Stephanie Espinosa)上月31日被人發現，在翡翠灣(Emerald Bay)上方鷹瀑布(Eagle Falls)旁觀光時，不幸失足墜崖，有目擊者指出，她疑似為了拍照，所以站得離瀑布非常近，結果不小心失足。當地消防局發言人表示，「這是一起悲傷的提醒，大家在危險區域拍照或自拍都要小心安全。」

死者弟弟後來向媒體反駁，埃斯皮諾薩當時跌下去時並沒有在自拍，她的手上根本就沒有拿著手機，「媒體都把她報導成一個只為自拍不要命的年輕女孩，但對我來說，她是我姊姊、一個母親。」消防單位後來趕緊澄清，埃斯皮諾薩由於當時所站位置沒有護欄，她試圖抓住一個樹枝來撐住自己，突然就跌落懸崖。