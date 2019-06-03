波音737系列「前緣縫翼」有問題　影響179架737 MAX＋133架737 NG

▲ 美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）2日表示，波音公司737 Max客機和737新一代機型（Next Generation ，簡稱NG）的「前緣縫翼軌道」（leading-edge slat track）有部分零件製造不當，可能會增加飛行風險，因此要求波音公司立即更換零件。對此，波音商用飛機集團總裁邁卡利斯特（Kevin McAllister）回應，他們會盡可能地以各種方式協助客戶。

根據CNBC報導，FAA指出，波音供應商製造的前緣縫翼導軌道的零件中，多達148個零件製造不當，影響全球179架737 MAX和133架737 NG客機，製造不當的零件可能發生過早毀損或是裂開的情形，雖然該零件完全失效不會影響到飛機，但仍有可能增加飛機在飛行中損壞的風險。

據悉，前緣縫翼導軌是安裝在飛機機翼前端的狹長小翼，通常在起飛和降落時展開，防止飛機起飛時因仰角過高而突然失速，也可以有效降低飛機降落時的速度，讓降落過程更加安全。

FAA的消息曝光後，波音公司在一項聲明中提到，公司目前尚未得知與不合格零件的相關問題，但他們正在與FAA合作，並連繫維修員檢查飛機零件。目前，波音公司已確定有20架波音737 MAX飛機和21架737 NG客機使用不當零件，將會建議航空公司檢查另外的159架737 MAX和112架737NG客機。

目前，FAA要求營運商在10天內立即更換有問題的零件，但客機在期間內仍可以繼續飛行。此外，波音公司總裁邁卡利斯特也說，他們會盡可能地協助客戶檢查並更換零件。

▼ 一架為印度捷特航空（India-based Jet Airways ）製造的波音737 Max 8客機於4月10日，在西雅圖波音機場進行試飛。（圖／達志影像／美聯社）

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