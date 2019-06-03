傳遭下放勞改突現身！　金英哲捂臉陪金正恩夫婦看表演闢謠

▲ 金英哲肅清傳聞後首度現身。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

南韓媒體日前報導，北韓領導人金正恩在2月底越南川金二會破局後大舉肅清，不僅處決無核化談判主力，還將愛將金英哲下放勞改，口譯等人則淪為政治犯。此消息至今未獲證實，沒想到金英哲突然被捕捉到2日和金正恩夫婦一同觀賞表演，打破遭下放的傳聞。

北韓官媒《朝中社》3日報導，金正恩及妻子李雪主2日觀賞第二屆第七次軍屬藝術小組競賽獲獎節目演出，並公開一系列照片，而金英哲赫然就坐在金正恩左手邊第5個位子。分析指出，若金英哲確實遭到肅清、正接受勞改，根本不可能在此處出現。

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▲▼ 金正恩2日和李雪主一同觀賞演出，手中還夾著菸。（圖／朝中社）

金英哲過去擔任勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長，在無核化談判中扮演要角、負責對美國及對南韓事務，4月卻驚傳在勞動黨第7屆四中全會遭撤除統一戰線部長一職，改由亞洲太平洋和平委員會委員張金鐵接任。當時引發各界猜測，金正恩此舉是為無果的川金二會咎責。

南韓《朝鮮日報》5月底援引未具名的消息人士說法指出，國務委員會對美特別代表金赫哲在河內峰會上主導與美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）的無核化談判，3月在平壤的美林飛行場（미림비행장）被依「被美帝國主義者攏絡，背叛最高領導人」罪名被槍決。

該報還指出，金英哲被下放慈江道勞改，口譯員申惠英（Shin Hye Yong）因翻譯時出錯「損害領導人權威」而被關押進政治營地；與金赫哲一樣負責工作會談的金宋惠（Kim Song Hye）也被送進政治犯集中營；金正恩胞妹金與正則被禁止參加官方活動。

然而，多家外媒對此持懷疑態度。《華盛頓郵報》指責，《朝鮮日報》2013年也曾誤報外傳為金正恩緋聞前女友的三池淵管弦樂團團長玄松月遭公開處決，但她在2018年1月便毫髮無傷的現身。英國BBC也以此為例警告，北韓肅清相關報導應謹慎處理；CNN目前也還未取得相關證據。