騎車摔傷！他下體「連續9天硬邦邦」：走路有點不舒服　醫急找原因

▲男子下體持續呈現硬邦邦的狀態。（圖／記者李佳蓉攝，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

英國一名35歲男子騎摩托車發生車禍後，撞傷了他的下體，導致他的生殖器出現連續9天「硬邦邦」的現象，然而令人驚訝的事情是，當他勃起時，竟然沒有感到任何一絲疼痛，「只是走路時有一點點不舒服。」

根據英國《Metro》報導，該名男子說，在車禍意外發生後，摔車似乎傷到他的下體，導致他走路時感受到「輕微的不適」，他的陰莖連續9天都處在「硬邦邦」的狀態，完全無法消下去，於是趕快就醫。

英國南安普敦大學醫院（University Hospital Southampton）醫師見到，這名男子的下體勃起硬度指數（EHS）為IV級（第四級勃起），為最堅硬的勃起狀態，做完檢查急找原因後，發現他的會陰（肛門和生殖器之間的小區域）和陰囊受傷有瘀血，導致血液被困住陰莖，無法排出。

血液無法排出而成為血凝塊，引發陰莖持續勃起症（Priapism），如果不及時治療，可能會導致疤痕和永久性勃起功能障礙。

該報告指出，60%罹患陰莖持續勃起症的患者可以自行痊癒，不過這名男子決定採用侵入性治療的方式，接受手術治療，以避免未來罹患後續的勃起功能障礙。手術後，男子已有明顯的改善，但可能需要花上一年的時間恢復原有的勃起功能。