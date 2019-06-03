母子5人車禍燒死…大逆轉變「蓄意謀殺」！　200公尺外找到親筆遺書

▲澳洲昆士蘭母子5人車禍亡，案情竟大逆轉。（圖／翻攝自gofundme網站）



國際中心／綜合報導

澳洲上月底發生一起滅門車禍，奪走母子5人性命。警方原本判斷為交通意外，不過近日卻出現大逆轉。警方找到該名母親夏梅（Charmaine Harris McLeod）留下的遺書，才知道原來竟是1起蓄意攜子自殺的謀殺案。

綜合澳洲媒體報導，居住在昆士蘭赫維灣（Hervey Bay）的35歲母親夏梅，5月27日突然帶著4名年幼子女（Aaleyn 6歲、Matilda 5歲、Wyatt 4歲、Zaidok 2歲）開車外出，結果在離家超過2個半小時車程的金格羅伊（Kingaroy）發生嚴重交通事故。

車禍發生在當地時間晚間7點過後，夏梅駕駛的汽車在公路上疑似超車不當，結果高速撞上迎面而來的一輛卡車。夏梅本人當場死亡，車輛則起火燃燒。卡車司機在搶救車上4名幼童的過程中受到輕傷，但也只有1名幼童被救出，其餘都葬生火海。唯一被救出的孩童隨後也在送醫途中宣告不治。

當地警方仔細檢視車禍現場，發現路面上完全沒有煞車痕跡，顯示夏梅似乎根本沒有打算避免車禍發生。當地警方會同刑警調查後，已經將案件定調為自殺與謀殺案。另外，警方近日在撞擊現場200公尺外發現1張親筆寫的紙條遺書，但並未開內容。

報導指出，孩子們的父親詹姆斯（James McLeod）已經和夏梅分手，他受訪時表示，車禍發生的地點距離他們的住家非常遠，他們在當地也沒有任何熟人，不清楚夏梅為何會載孩子到那裡。根據地圖資料，赫維灣至金格羅伊的路程超過200公里，車程至少2小時30分鐘以上。

根據澳洲《星期日郵報》（The Sunday Mail）的消息，夏梅雖然表面上與4個孩子生活得相當幸福，但她去年12月曾在臉書社團中貼文說，自己一直受「重大心理健康問題」所苦，還形容自己的身心狀況已經「影響到兒童安全」。

當地政府兒童福利部門也曾介入過夏梅的生活情況，昆士蘭州反對黨領袖曼德（Tim Mander）已經要求政府公開對夏梅一家的訪查情況，希望透過此案例，讓更多弱勢兒童受到應有的保護。不過，兒童福利部拒絕對個案發表評論。

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