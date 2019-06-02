澳洲總理訪問索羅門群島　路透：防止南太平洋轉向北京

▲澳洲總理莫里森。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2日訪問南太平洋島國索羅門群島，是10多年來首位訪問索羅門的澳洲總理。外媒報導指出，西方國家如今正試圖遏止中國在太平洋的影響力，美國與盟友也試著確保台灣在南太平洋的邦交國不會改與北京建交。

路透社報導，索羅門群島是6個與台灣建立邦交的太平洋國家之一，但在最近一次大選過後，是否繼續與台灣維持邦交的問題也在索國引起討論。莫里森2日飛抵索國首都荷尼阿拉，抵達當地後沒有發表公開談話，但他上周曾說，太平洋是澳洲的「戰略前線與中心」，此行目的是展現澳洲對該區域的承諾。

澳洲與南太平洋地區有深厚的歷史淵源，但中國近年來在當地的影響力有所提升。中國推動「一帶一路」倡議，試著透過各大型基礎建設計畫，重新打造連接中國與亞、歐各國的絲綢之路，澳洲則以越來越高額的外援反制。報導指出，在莫里森宣告「這是我們的地盤」的同時，澳洲已經對南太平洋國家提供超過30億澳幣的援助和貸款。

由於中國電信設備商華為公司引發國安問題疑慮，澳洲當局去年曾表示，將投入1.39億美元鋪設通往巴布亞紐幾內亞和索羅門群島的海底電纜。澳洲去年禁止華為參與國內5G網路建設，在各國中開第一槍，美國今年也跟進，禁止美國企業與華為的業務往來。

另據澳洲特殊廣播服務（SBS）報導，氣候變遷議題可能是莫里森此行關注的焦點。索羅門群島國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）表示，澳洲必須在氣候變遷議題上展現出「強而有力的領導力」。

氣候變遷議題經常引發澳洲與太平洋國家的關係緊張。上周曾有澳洲政界人士說，由於斐濟面臨海平面升高威脅，應該尋找高地生活，此番言論引來斐濟總理強烈反彈。