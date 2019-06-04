自閉症有藥可醫！日研究「6週愛情荷爾蒙」　患者可有豐富表情

▲日本研究發現，催產素有助於自閉症患者改善病情。（示意圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

日本濱松醫科大學研究團隊發現，向自閉症（autism spectrum）患者投入催產素（Oxytocin），可以幫助患者們改善症狀，正以臨床實驗確認藥物安全性，希望能治療自閉症患者。

綜合日媒報導，「自閉症譜系障礙」是自閉症或亞斯柏格症候群的一種，患者苦惱於人際溝通，平均每100人就有1人罹患此症，且目前沒有有效治療藥物。催產素有「幸福荷爾蒙」、「愛情荷爾蒙」之稱，原本是促進生產、刺激乳汁，如今被發現可以改善自閉症患者的病情。

臨床實驗發現，對自閉症患者投入6週催產素，最初2週，患者可以改善缺乏開心、驚訝等表情的問題，6週後，患者在對話中的表情明顯豐富於未使用催產素的患者。研究也得知，雖然4週、6週後的改善效果不明顯，但用藥結束的2週後，改善程度仍然留存，顯然催產素效果是可持續性的。

為了讓催產素能正式成為自閉症患者用藥並核准上市，目前研究團隊正以臨床實驗確認藥物安全性及效果。濱松醫科大學教授山末英典指出，此次研究有助於製造藥物，也盼這些藥物可以讓自閉症患者融入社會。