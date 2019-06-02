滿天亮晶晶的「人造衛星」！　天文學家驚：快比星星多了

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未來人類仰望星空時，看到的發光體有可能不再是星星，而是人造衛星！美國太空科技公司Space X上月24日又發射了60顆高反射率衛星，引起許多天文學家擔憂，目前地球軌道上已經有2100顆運行中的衛星，如果Space X繼續發射，未來軌道有可能出現「爆滿」情形。

▲Space X今年4月發射的火箭，上頭載有衛星。（圖／達志影像／美聯社）



據《紐約時報》報導，Space X這次發射的60顆「高反射率衛星」位於550公里高的位置，亮度遠遠超過周圍的其他恆星，也就是說人類看見的將不再是星星，而是更亮的人造衛星。Space X曾表示，他們會繼續朝太空發射衛星，希望未來可以增加到1.2萬顆，讓地球上的網路更加快速、緊密。

阿拉巴馬州大學的天文學家基爾（Bill Keel）指出，如果這些新型衛星的亮度都這麼高，「那未來20年以內，人們抬頭將不會再看見星星」，因為都被人造衛星的亮度給埋沒了。

儘管外界有許多擔心，Space X的首席執行官馬斯克（Elon Musk）仍聲稱，「我們的衛星不會阻礙天文學進度」，如果天文學家擔心看不清星星，不妨把望遠鏡移到太空。

事實上，這些高反射率衛星除了影響到天體景觀，衛星側面發出的射頻更是無法進入到地球，進而阻礙到天文學家用電磁波來研究黑洞。

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