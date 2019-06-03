夢幻粉紅輪胎底、瞬間增高3.5cm！7雙甜美、裝酷都可以的「時尚潮鞋」

球鞋推薦2019春夏VOGUE 5月為你奉上New Balance 990v5老爹鞋開箱影片、時尚大帝老佛爺 KARL LAGERFELD x PUMA聯名系列高端時尚潮鞋、FRUITION adidas Originals YUNG-1復古老爹鞋、韓國超夯SPRIS X AGE輪胎鞋、AGE小白鞋、PALLADIUM全新PAMPA LITE太空輕量系列靴款、韓妞最愛FILA超火老爹鞋 Barricade XT97復刻版新色開箱、Reebok FLOATRIDE ENERGY跑鞋、Nike X Virgil Abloh 推出Athlete in Progress系列跑鞋。

女人是善變的！今天想扮潮、明天要裝酷、後天打算演公主，盡興做自己最開心。

New Balance 990v5老爹鞋



睽違3年，New Balance傳奇經典慢跑鞋990v5第五代帥氣登場。990v5鞋型保留990v4精髓，在鞋領部分則加上兩片TPU Power Strap提高穩定腳踝功能，而鞋舌上 “Made in USA“的美國國旗徽章與鞋跟處的羅馬數字「V」相互輝映，全方位 360 度反光 N 字標誌能增進夜間安全，搭載ENCAP 緩震系統，再搭配上Ortholite 抗菌抗臭記憶鞋墊讓穿著更舒適。

▲New Balance 990v5老爹鞋首波推出元祖灰配色，將陸續推出藍、黑配色。 價格NT$7,850

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▲990v5鞋面採用麂皮與REPREVE 47% 來自環保再製的網布材質製成，隨興搭配極簡耐看，更為環保盡一份心力。

KARL LAGERFELD x PUMA ROMA 經典收藏聯名系列鞋款

老佛爺KARL LAGERFELD雖已離世，但他將街頭潮流態度加乘高端時尚優雅的美學天份在運動界延續令人讚嘆！2019春夏，KARL LAGERFELD 與 PUMA 續彈高端時尚篇章，以復古指標性鞋款 PUMA ROMA 為原型，注入 KARL LAGERFELD 時尚不羈 DNA，以俏皮風格設計打造全新潮鞋。

KARL以普普風圓點花漾外衣妝點，透過極具現代圖騰藝術完美展現 KARL LAGERFELD 內心深柢的不滅童趣，他仍然不忘經典黑白配色初衷，保留 PUMA ROMA 蘊含的經典優雅本質。

PUMA ROMA AMOR x KARL LAGERFELD 復古厚底聯名鞋款專為女性設計，以 60 年代 ROMA 為設計原型大刀闊斧翻玩運動潮鞋，採用緞織鞋面修飾鞋身，印上 KARL LAGERFELD 圓形字樣和純白實心普普圓點妝飾，嫩粉鞋款內襯透漏少女情懷巧思，層層堆疊的超高厚底更是女孩們傾心的時尚小心機，打造完美身形比例。

▲PUMA Roma Amor Polkadot KL NT$4,580



PUMA ROMA x KARL LAGERFELD 則是賦予 ROMA 幹練雅痞的紳士靈魂，鞋面使用柔軟質感皮革包覆，印上不同大小的純白圓點，鞋口以靛藍線條勾邊展現法式時尚的獨具優雅，盡顯高端風範。

▲PUMA Roma Polkadot KL NT$4,580



adidas Originals YUNG-1鞋款

採用 Chunky 復古老爹鞋輪廓為雛形的 YUNG-1，推出兩款非常夏天的討喜配色，透氣網布與柔軟麂皮的裁片，和輕量中底與細緻的刺繡鞋舌，打造出屬於女孩的質感與豐富性。清爽的薄荷綠、活力十足的粉橘搭配冰川藍的年輕配色，且皆用杏色麂皮做為視覺基調，隨興搭配洋裝或者丹寧短褲都會相當搶眼夏日絕佳組合！

▲價格 NT$4,690／商品尺寸22.5cm ~ 24.5cm，販售店點：FRUITION



PALLADIUM全新PAMPA LITE太空輕量系列軍靴

PALLADIUM這款以太空衣外型為設計靈感的蜜桃裸粉色太空輕量BLANC軍靴， 鞋面使用純棉帆布製成，內裡為透氣科技纖維網布，搭載Lite-Tech輕量大底及記憶鞋墊，打造零重力的輕盈腳感。共推出「經典黑」、「蜜桃裸粉」、「深海湛藍」、「城市灰」、「大膽紅」及「極白」6種配色。

韓國大勢鞋款SPRIS X AGE 撞色帆布輪胎鞋

韓流女團TWICE曾代言的韓國知名鞋款品牌SPRIS與韓國大勢鞋款AGE輪胎鞋首度攜手合作，推出SPRIS X AGE聯名限量撞色帆布輪胎鞋。AGE經典輪胎紋路鞋底搭配上SPRIS經典帆布鞋款，在純色小白鞋、小黑鞋的鞋跟處，拼接上紅色直紋，且在末端印上雙品牌LOGO，讓鞋更搶眼，有低筒、高筒、懶人鞋三種款式。

AGE粉紅輪胎小白鞋超夢幻

常看到韓星腳上穿著酷酷的輪胎鞋就是這個牌子，純黑、純白經典鞋款每年都賣得超好，這雙粉紅輪胎底小白鞋超夢幻。

FILA超火老爹鞋Barricade XT97 復刻版



FILA將經典籃球鞋Barricade突破者重新塑造，延續辨識度極高的分拆大Logo電繡設計，並以義大利傳統手工鞋制工藝演繹極具創意的字母間隔Logo設計，解鎖時下最In的街頭籃球風格，誇張的造型及其富有層次感的外觀設計彰顯十足個性，韓妞圈正爆火。

▲韓妞最愛，IG熱搜瞬間增高3.5cm老爹鞋，全省門市及網路店面皆有販賣，售價NT$2,480（圖／IG@ fila_korea, @ joohw_vp）



Nike X Virgil Abloh 推出Athlete in Progress系列跑鞋

Off-White 設計師Virgil Abloh運用具有傳奇性的Nike跑鞋為靈感，設計搭配平衡性能的跑步系列Athlete in Progress，其中包括跑步上衣、緊身褲，以及Nike x Off-White Zoom Terra Kiger 5鞋款。

※編輯：Sabrina | 來源：New Balance, PUMA , FRUITION, SPRIS ,AGE ,NIKE ,PALLADIUM ,Reebok , FILA, IG@ fila_korea, @ joohw_vp |

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