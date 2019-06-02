創天價！神秘客1.44億與巴菲特共進午餐　比前記錄多3634萬

▲ 巴菲特慈善午餐活動以78萬起標，於31日晚間結束。（圖／翻攝拍賣網站ebay）

國際中心／綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）自20年前開始，每年都會舉辦一場慈善午餐活動，開放志願者競標與他共進午餐的機會。令人意外的是，今年得標者以456萬7888美元（約新台幣1.44億）的天價得標，創下拍賣會有史以來的最高紀錄，巴菲特也大方地表示，只要不涉及他下一檔的投資，任何事情他都願意聊。

根據《路透社》報導，今年拍賣會於美國拍賣網站eBay以起價2.5萬美元（約新台幣78萬6485元）開始競標，地點選在巴菲特相當喜愛的一家紐約牛排館，得標者最多可以帶7位朋友一起共進午餐。這項活動發布5天後，於上月31日晚間結束，一名匿名人士以比先前紀錄345萬6789美元（約新台幣1.09億）又多出近1/3的價格得標，也就是多出115萬2263元（約新台幣3634萬元）。

據悉，拍賣所得將由加州舊金山的「格萊德」基金會（Glide Foundation）使用，用於幫助貧困、無家可歸或是藥物濫用的人。巴菲特之前在前妻介紹下，接觸到基金會，他自2000年以來，已經為基金會募得3420萬美元（約新台幣10.7億元），據悉該活動於2003年才正式轉移到eBay拍賣。

基金會總裁漢拉漢（Paul Hanrahan）在拍賣會結束後告訴《路透社》，「我們剛剛通知他了，巴菲特先生非常激動.....巴菲特先生也承諾，只要他可以就會繼續進行拍賣會，他一直是基金會相當有想法的夥伴，思考基金會的未來，以及構思未來50年的願景。」

▼ 巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透）

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