荷包又要失守！夏季生活小物盤點：蠟筆小新不倒翁、貘蘭迪玩偶超可愛

春夏換季時間又到啦！是時候為家中添購一些新品了，各家居家品牌、生活小物也都紛紛祭出新一季的限時限量、話題新品，現在就來看看有哪些今年一定要購入的居家生活新品吧！

包括7-11「蠟筆小新轉轉花生」、Dyson「個人空氣清淨風扇Dyson Pure Cool Me」、niko and …x Freshness Burger漢堡抱枕、Pinkoi x 馬來貘「貘蘭迪」系列玩偶、Sony「無線藍牙喇叭」、Unipapa x 鱷魚牌「立即防蚊噴霧、長效除蟑噴霧」、星巴克xVera Bradley聯名商品、無印良品「空氣循環風扇」、膳魔師愛心保溫瓶等，看完這篇，荷包又要準備失守啦！



7-11「蠟筆小新轉轉花生」



現代人生活壓力大，辦公室或是家裡時常需要各種療癒小物幫助自己放鬆舒壓。最近7-11就獨家從日本引進超療癒的「蠟筆小新轉轉花生」（NT$95），一共14款，小小一顆宛如花生造型的不倒翁，完美復刻卡通裡各個角色的經典造型，讓人沒事就想推一下，看它們緩緩擺動的模樣。

角色包括廣志、美冴、小新、小葵一家四口以及同樣超人氣的小白；另外還有春日防衛隊的風間、正男、妮妮及阿呆；另外竟然連妮妮的兔子、動感超人、肥嘟嘟左衛門、鱷魚餅乾怪獸通通到齊，超級完整的系列，讓《蠟筆小新》的忠實鐵粉絕對會想全部蒐藏，而且這個包裝採隨機出貨，若是想要全套蒐集的人可要加把勁了。





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Dyson「個人空氣清淨風扇Dyson Pure Cool Me」

只要打出Dyson這個品牌，相信喜歡添購居家用品的女孩們一定不陌生，今年初夏，Dyson首度在台推出「個人空氣清淨風扇Dyson Pure Cool Me」， 這也是看準現代人大部分時間都待在室內，夏天吹冷氣、冬天又怕外面冷所以都不常開窗戶，這樣密閉的空間空氣當然不流通，這時就很需要空氣清淨的功能幫我們過濾空氣。

這台「個人空氣清淨風扇Dyson Pure Cool Me」光是精巧又簡約的時尚外型很適合放在家中或是辦公室的座位旁使用，再加上這台風扇結合了Dyson全新的核心氣流科技，可以直接產生穩定又清新的氣流，更可根據個人需求直接滑動機器上的圓球表面，將氣流導引到想要吹到的地方；裡面更裝入玻璃纖維HEPA濾網，可以過濾空氣中99.95%的超細懸浮微粒，雖然小小一台，功能性卻非常強。







除了功能外，這台風扇更貼心的設計還有「靜音表現」，透過底座的吸音泡綿，可以降低機器運轉時的噪音，就算一個人待在房內使用，也不用擔心聲音太吵無法專注；以及「智能光線感應」，機器會主動偵測環境光源，即時自動調暗LCD螢幕亮度，就算晚上睡覺，也不用擔心螢幕太亮影響睡眠品質，而且還有睡眠定時器，可以節省電費。「個人空氣清淨風扇Dyson Pure Cool Me」共推出銀白色、黑鋼色、黑銅色（Dyson官網獨家），價格為NT$12,900，即日起可於Dyson.tw、網購平台及台中新光三越戶外廣場Dyson科技家居體驗屋（Dyson Home）搶先預購。



niko and …x Freshness Burger跨界推出三上数馬先生漢堡趣味畫作

日本人氣雜貨品牌niko and …最近再度與日本東京漢堡名店Freshness Burger跨界合作，推出聯名商品第2彈，這次採用超人氣插畫家三上数馬先生的畫作，以Freshness Burger1號店為原型創作，主題設定為「漢堡的風景」，把各種風景插畫應用在各式各樣的居家商品中，包括抱枕、毛巾、拖鞋、馬克杯等，完全體現三上数馬先生鮮明的個人特色，商品不僅可愛趣味，也非常實用，若是喜歡這種趣味聯名的粉絲絕對要收藏。





Pinkoi獨家上市馬來貘「貘蘭迪」系列玩偶

超人氣插畫家馬來貘今年春夏推出「貘蘭迪」系列玩偶，選用去年很紅的莫蘭迪配色，一次推出3種顏色（深灰、淺灰、駝色）、3種尺寸（12吋／NT$400、 9吋／NT$200、6吋／NT$130）， 選用絨毛布面，觸感非常柔軟滑順，配上連插畫家本人Cherng都覺得時髦的色系，直接把家中打造出北歐居家風格，若是把所有的玩偶抱枕排排站，更宛如馬來貘大家庭集合，放在家中擺設，十分療癒。





Sony「無線藍牙喇叭」

Sony今年初夏迎來全新商品「可攜式重低音無線藍牙喇叭SRS-XB12」（NT$2,090），精巧造型、色彩繽紛的機身搭配extra bass的功能可以展現時下年輕人最愛的強勁音效與低音與重低音的表現，重點是這款新品還有防水防塵功能，可沖洗外還能進入水下1公尺長達30分鐘，也因為其可浮在表面，就算夏天到了常去戶外進行水上活動，也不用擔心不小心掉到水裡而找不到，其也具備長達16小時的電池續航力，讓大家外出時可以輕鬆攜帶，隨時想聽就聽。

「可攜式重低音無線藍牙喇叭SRS-XB12」共推出粉紫、灰、紅、藍、綠與黑色等6種顏色，隨附可拆卸式繫繩，掛在包包上也不用擔心遺失。可到Sony官方購物網站或全台直營通路與電子產品通路購買，其中超粉嫩的紫色更是官網限定款。





Unipapa x 鱷魚牌「立即防蚊噴霧」與「長效除蟑噴霧」

大家小時候家裡一定都會有一個「鱷魚牌」蚊香，雖然現在比較少見，但一提到還是會讓人聯想到復古的懷舊時光。最近台灣生活設計團隊Unipapa就與鱷魚牌合作，打造黑白極簡風外型的「立即防蚊噴霧」（NT$299／60ml）與「長效除蟑噴霧」（NT$299／60ml），兩款一白一黑的底色，印著一個蚊與蟑，下面再寫上小小的全名，左下角放上一隻鱷魚圖案，整體沒有過多的裝飾，也少了過去鱷魚牌經典的綠底配上蚊香圖案的包裝，讓人一看到包裝就先驚呼想入手，小巧的瓶身也很適合夏季外出時隨身攜帶。

現在Unipapa官網也有販售兩罐組（NT$590／各一入）。









「立即防蚊噴霧」主打立即見效，使用一次可維持長達8小時，每罐可噴灑200次以上，CP值非常高，而且成分無添加多餘人工香料，也不會出現異味，無用擔心會破壞環境；「長效除蟑噴霧」同樣主打立即見效，使用一次可長達14天，每罐一樣可噴灑200次以上，並無添加多餘人工香料。

星巴克xVera Bradley 6款限量聯名商品

向來只要推出新品，絕對是秒殺級的星巴克5月份又再度推出聯名商品，首度攜手風靡美國的包袋品牌Vera Bradley推出6款商品，將Vera Bradley品牌形象的絢麗色彩配上用原點、曲線組成的百變變形蟲圖騰Paisley Pattern、綻放花朵的圖案，將它們直接印在星巴克杯款（NT$450-900）與筆記板（NT$520；線上門市限定），帶點復古又繽紛的設計，完全感受到夏季就要來臨的熱情活力。

全系列商品於5月7日起在全台星巴克實體門市、線上門市、ibon-mart、博客來同步上市。

無印良品「空氣循環風扇」

同樣是許多人居家生活的愛牌無印良品，今年夏天以整潔、清爽、書是為重點，推薦超實用的居家必備用品「空氣循環風扇」，不論是在炎熱的夏天、還是陰雨綿綿的梅雨季都很適合，這台風扇不僅可以讓室內更加乾爽，也能讓空氣循環，若是搭配冷氣，也可更快速冷房，而且這台風扇採用低噪音扇葉技術，可以降低運轉時的音量，若是睡覺時使用也不用擔心影響睡眠品質。原價NT$1,980-2,980，即日起－6月9日，可享優惠價NT$1,780-2,680。





※編輯：Wendy | 來源：各品牌 |

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