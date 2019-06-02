央視女主播劉欣被爆雙重國籍！老公孩子都是外國人…回應：我是地道中國人

▲劉欣被微博網友質疑不愛國，回應「我是地地道道中國人」。（圖／翻攝自央視）

國際中心／綜合報導

中國央視旗下英語頻道《中國環球電視網》（CGTN）主播劉欣，因和美國《福斯財經新聞網》主播雷根透過連線進行「論戰」而名聲大開。不過翻牆查詢劉欣資料的微博網友發現，劉欣疑似是美國籍或雙重國籍，而且老公、小孩都非中國國籍，因此感到大失所望，「反美是工作，身體卻很誠實。」劉欣受訪時表示，自己是道道地地的中國人，並無其他國籍。

微博網友查出，劉欣在《百度百科》個人資料中國籍標註為中國，在《維基百科》中卻被標為「美國國籍」，而且劉欣平常除了微博，還使用在中國境內被禁止使用的推特（twitter）、臉書（facebook）等社群網站。消息一出隨即在微博掀起熱議，網友紛紛質疑她「叛國」、「身體很誠實」、「兩軍交戰怎麼站隊？讓人怎麼信任」、「為什麼不讓兒子當中國人」、「學了個新詞：離岸愛國主義。」

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▲日前掀起話題的美中女主播「約戰辯論」，最後變得像雷根16分鐘專訪劉欣。（圖／東方IC）

劉欣對此接受《環球時報》專訪時回應，「我是地地道道的、百分之百的中國人，而且只是中國人」，「我覺得這些東西都玩過的，沒什麼意思。」不過她也坦承丈夫是外國人（土耳其），孩子（1男1女）也是外國籍，自己更不是共產黨黨員，這樣的身分還能在中國官方電視台工作是個奇蹟。她也在個人微博表示，「中國公民移民海外，只要合法合規，無可厚非，不能和不愛國畫等號。留在中國的也不一定都愛國。」

根據《維基百科》歷史修改紀錄，劉欣原本的美國國籍欄位已於5月30日被修改為中國國籍。對於她的國籍和愛國心也在微博掀起正反熱議。