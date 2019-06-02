多瑙河船難失蹤21人遲未尋獲…家屬全抵匈牙利　南韓外長：毫無進度

▲罹難者家屬在意外發生後立刻前往匈牙利。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

匈牙利布達佩斯的觀光船「美人魚號」29日在多瑙河遭撞擊翻覆，目前已有7人死亡，還有21人下落不。肇事船隻「維京西根號」船長尤里在接受警方問話後被扣押，並遭到起訴，他的律師表示，警方已申請逮捕，法庭也禁止保釋。同時，匈牙利警方確定了7名罹難者的身分，但目前多瑙河水勢湍急，能見度低，其他失蹤旅客的搜救進度仍無進展。

《半島電視台》報導指出，一名不具名的法庭人員表示，烏克蘭籍尤里（Yuriy C.）已經遭到起訴，但無提供具體細節。「美人魚號」（Hableany）沉沒隔天，警方便以「危害水上交通，導致多人死亡」的理由，將尤里拘留在警局訊問，尤里的律師指出，法庭不願讓他保釋。據調查，尤里所駕駛的「維京西根號」（Viking Sigyn）是長135公尺、有4層樓高的大型觀光船。

請繼續往下閱讀...

▲救難人員只能在水面進行搜索。（圖／路透）

▲韓國與匈牙利救難隊試圖派出潛水員下水。（圖／路透）



警方發言人加爾（Kristof Gal）表示，他們透過指紋與南航當局合作辨識罹難者屍體，目前已確定7名罹難的南韓旅客身分，也已通知家屬認領。但是目前強勁的水流拖慢了搜救速度，剩下的19名南韓旅客與2名船員失蹤進入第3天，匈牙利國家水務局（National Water Authority）更指出，多瑙河的水位在1日達到最高值，約達6公尺，預計在5日或6日水位能下降至4公尺。

根據《韓聯社》報導，韓國外交部長康京和30日趕赴匈牙利後，與該國外交部長斯齊亞托（Peter Szijjarto）及內政部長品特（Sandor Pinter）會面討論救援計畫。康京和2日回國時向媒體表示，南韓當局在第一時間建議在多瑙河下游設置攔截網，避免失蹤者繼續往下漂流，但匈牙利搜救隊認為，依照目前水勢與能見度，無法安排潛水員下水作業，且有可能危及潛水員的安危，只能以直升機與汽艇擴大水面的搜索範圍。

▲南韓外交部長康金和（黃衣者）在事故地點勘查。（圖／路透）



康京和也指出，當時「美人魚號」是在橋墩下沉沒，目前水位太高，大型船隻無法進入事發區域進行打撈。康京和說，此行最大的目的就是與匈牙利政府保持密切合作，希望能積極展開救援，卻因不可抗力的狀況抱憾而歸。目前在多瑙河下游已發現許多船上的物品，韓方也和駐塞爾維亞大使聯繫，並向克羅埃西亞、羅馬尼亞與烏克蘭等國聯繫，期待能多方合作進行搜索。

除此之外，韓國外交部副部長李泰和則在救災會議上指出，南韓當局會要求匈牙利盡速查明事故原因，並且會全力協助罹難者家屬舉葬禮，「目前已確認7名罹難者身分，家屬也都在布達佩斯聽取最新的救援進度，政府將接受家屬意見，並與旅行社合作替他們完成葬禮。」

負責這次行程的南韓「Very Good Tour」旅行社專務理事李相武指出，該旅行團正在進行為期9天的歐洲行程，預計從克羅埃西亞出發，途經斯洛伐克、捷克、匈牙利、奧地利，最後從德國返回南韓，沒想到卻在行程第5天出事。

▼罹難與失蹤的旅客家屬在事故河畔聽取救災進度。（圖／路透）

