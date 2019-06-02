假冒阿拉伯王子30年！買名車狂炫富　卻「誤吃火腿」露出馬腳

▲吉格納克假扮沙國王子行騙30年。（圖／翻攝自Twitter／@USRealityCheck）



國際中心／綜合報導

美國一名男子從18歲開始假扮成沙烏地阿拉伯王子長達30年，他在這段期間頂著「阿拉伯王子」的光環，在全球頂級飯店過上奢華的生活、戴著勞力士的手錶、買下邁阿密的頂級豪宅，甚至說服各國企業提供資金至少800萬美元（約台幣2億5000萬元）。然而．看似完美的行騙計畫，最後竟然因為他「不小心吃了桌上的火腿」而在2017年宣告終結。

現年48歲的吉格納克（Anthony Gignac）出生於哥倫比亞，7歲時被美國密西根的一個家庭收養，在此之前他只是哥倫比亞街頭上的一名孤兒，如此身世讓他非常渴望成為有權有勢的人，為了怕自己被看不起，他從小學就開始編織各式各樣的謊言，例如告訴同學他們家擁有高級飯店、父親還是知名影星。這樣還無法滿足他的虛榮心，他18歲搬到加州之後，決定開始以「沙烏地阿拉伯王子」的身分過活。

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▲吉格納克在社群網站中po出各種炫富照。（圖／翻攝自Instagram／princedubai_07）



這名「卡利德王子」（Prince Khalid）實際上是麥加（Mecca）一名79歲的省長，但吉格納克利用這個身分開始到處行騙，利用王室身分要求企業提供投資，並「濫用職權」購買勞斯萊斯、法拉利的名車，聘用了英國籍的執行長，替他完成所有商務往來的大小事，甚至連他的吉娃娃都戴著鑽石配飾、出入都用LV的寵物袋。

▲他會帶著愛犬四處血拚。（圖／翻攝自Instagram／princedubai_07）



儘管過去曾有幾次露餡的紀錄，2007年他被抓到時，曾在法庭上辯稱，他17歲時與沙國一位男性王室成員發生性關係，而後開始成為這名貴族的男寵，所以他才能這麼富有，「這個王室是全世界最有權勢的家族之一，他們的私生活也非常神秘，若不是我與他們非常親近，我怎麼有辦法假扮他們。吉格納克試圖透過他與沙國王室的「假友好關係」威脅法庭。

最終他因為犯下了最低級的致命錯誤，讓他的詐騙生涯就此中斷。2017年8月吉格納克試圖買下邁阿密知名酒店楓丹白露（Fontainebleau Miami Beach）的股份，不過卻在與老闆同桌聚餐時，點了義大利帕瑪火腿（prosciutto）當前菜。大家都知道阿烏地阿拉伯是政教合一的國家，而穆斯林是禁止食用豬肉的，因此這名老闆雇用了偵探調查，並通知美國國務院。

在 Instagram 查看這則貼文 Fam Foxy（@princedubai_07）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 29 日 下午 8:17 張貼

▲吉格納克時不時會貼出沙國王室的照片「驗明正身」。



吉格納克被逮捕後，聯邦警察開始展開調查，最後他被依詐騙、假冒外交身分等18項罪名判刑18年。在審判時，吉格納克並未否認所有犯行，但他認為相信他，並協助他詐騙的人應該一起受審。根據《浮華世界》（Vanity Fair)）報導，吉格納克的業務執行長威廉森（Carl Williamson）在他被逮捕後自殺，威廉森死前強調，他對吉格納克的真實身份一無所知。