想和台灣一樣！20屆首爾酷兒遊行7萬人拉起彩虹　她淚喊：存在被認可

▲ 昨天的酷兒遊行約有7萬人參加。（圖／翻攝自臉書／서울퀴어퍼레이드 Seoul Queer Parade）

記者陳宛貞／編譯

首爾酷兒文化慶典素有「性少數者的節日」之稱，2019年迎來第20屆，1日舉行最具代表性的酷兒遊行。若看做是人類，酷兒文化慶典從新生兒到成年階段展現出驚人的成長，自2000年僅50多人的活動長成今年逾7萬人參與的盛會。參加民眾則異口同聲的將20年來的酷兒慶典定義為「將LGBT的存在告訴大眾的過程」。

《韓國先驅報》指出，同性戀在南韓並不屬於犯罪，但沒有法律禁止對性少數族群的歧視。大多數南韓人不能容忍同志，尤其是長輩和保守的宗教團體，將同性戀視為一種罪惡且可以被治癒。

《中央日報》報導，南韓國內第一場酷兒遊行2000年8月在首爾大學路舉行，50多人淋著雨、僅以一台卡車展開簡陋的遊行。最初幾年的遊行在梨泰院、鐘路等地舉行，儘管參加人數逐年增加，仍被視為僅有性少數者才會參加的活動。

2007年是首爾酷兒遊行的轉捩點，當年法務部預告，將立《禁止歧視法》，規定任何人不得以性向、學歷、病史等7個事由歧視他人。性少數者自此展開活躍，同時與身心障礙者、勞工等族群攜手合作。

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▲▼ 主辦方拉起彩虹大旗，對街則有反方抗議。現場還有1萬名警察隔離遊行隊伍及反方。（圖／達志影像／美聯社）

此後，原先對酷兒慶典帶有負面眼光的民眾逐漸改變，酷兒慶典也將據點轉移至弘大、新村等地。第14屆酷兒慶典2013年便在弘大舉行，不僅參加人數明顯增多，附近商家也表態支持、插上彩虹旗聲援。

然而，在酷兒文化慶典成長的同時，以基督教、保守團體為主的反對LGBT勢力卻也冒出頭來。他們高喊「反對制定《禁止歧視法》」，持續向轄區地方自治單位投書，15屆酷兒慶典在新村舉行時也在現場舉著「反對同性戀」的標語。

首爾市政府2015年6月批准酷兒慶典在首爾廣場舉行，卻也引發爭議。在象徵首爾市中心的首爾廣場插旗是主辦方長久以來的心願，此前也曾多次遞交申請書，每每遭到駁回，直到申請首爾廣場使用權自許可制轉為申告制後才終於成功，此後每年都在此地舉辦。

邁入第20年對酷兒慶典來說別具意義，1日的酷兒遊行更是慶典的高潮，卡車上放著熱鬧的音樂、參加民眾興奮的跳著舞前進，也是遊行隊伍20年來首度前進市中心中央的光化門。

▲ 人們開心高舉彩虹旗前進。（圖／翻攝自臉書／서울퀴어퍼레이드 Seoul Queer Parade）

已經是第7年參加酷兒遊行的一名民眾表示，「曾經承受著人們銳利的視線向前走，但這次經過光化門、明洞的時候，市民都很高興看到我們，眼淚差點掉下來，有種『我的存在被認可了』的感覺。」

27歲李姓女子已經和女朋友交往2年，從未向親友出櫃。她坦言，「這是一年中最快樂的一天，我可以在這裡做最真實的自己、我們可以團結一致，希望更多人來參加這樣的活動、支持我們。我希望同性婚姻能像台灣一樣合法化，《禁止歧視法》可以趕快通過。」

參加民眾不分本國或外國人，還有帶著小孩的一家人，格外引人注目。帶著6歲女兒一起參加的39歲尹姓民眾表示，「從小就被灌輸對人權議題的敏感度和開放式思考模式，所以希望告訴世人，世界上有各式各樣的人，且他們和我們沒有不同。」41歲的德國籍參加者歐文則表示，「我不希望我的孩子成為會歧視或仇恨他人的人，所以就帶他來了。」

此外，遊行現場設有性別友善廁所，不論性別、有無身心障礙都可獨力使用，裡面沒有小便斗，只有馬桶和洗手台。2010年美國加州一所大學跨性別學生遭到霸凌，人們才開始注意到性別友善廁所的重要，美國隨後設立全球首座性別友善廁所，瑞典、加拿大等國仿效，南韓也有幾個人權團體辦公室跟進。

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